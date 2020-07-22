Galatasaray ve Beşiktaş'ın gözdesi Serdar Dursun açıkladı! "Görüşüyoruz"
Almanya Bundesliga 2'de bu sezon gösterdiği 19 gol 7 asistlik performansla Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarına giren Serdar Dursun, "Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla da görüşmeler oluyor." dedi.
Almanya'da Darmstadt 98 forması giyen ve bu sezon 19 gol, 7 asistlik performans gösteren golcü oyuncu Serdar Dursun, gelecek hedefleri, milli takım hayali ve aldığı transfer teklifleri hakkında açıklamalarda bulundu.
"ALMAN FUTBOLU PANDEMİ SÜRECİNİ İYİ YÖNETTİ"
Almanya'da pandemi sürecinin iyi yönetildiğine değinen Dursun, "Kolay bir süreç değildi, zor bir dönemden geçtik. Bu dönem hala bitmedi ama Almanya futbolu bu konuda çok başarılıydı. Almanya pandemi sürecini çok iyi yönetti. Almanya'da ligler başlamasaydı diğer liglerde de maçların başlatılmayacağını düşünüyorum. İlk Almanya başladı ve Almanya bitirdi" diye konuştu.
"İYİ BİR SEZON GEÇİRDİM"
İyi bir sezon geçirdiğini ve yüksek performans gösterdiğini söyleyen Dursun, "İyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. 34 lig, 2 kupa maçında oynadım ve 19 gol attım, 7 de asist yaptım. Bu sezon kendimi geliştirdim. Futbolumun üzerine kattığımı düşünüyorum. Gayet olumlu geçti. Ligi 5'inci sırada tamamladık ve Bundesliga 2'de 1'inci ve 2'nci sıradaki takımlar direkt çıkıyor, 3'üncü takım ise Play-Off oynuyor. Biz de Play Off maçına 4 puan yaklaşmıştık ancak olmadı" dedi.
"BUNDESLIGA, SÜPER LİG VE ÇİN'DEN TEKLİF ALDIM"
Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok takımla ismi anılan golcü futbolcu, "1 yıl daha sözleşmem var. Kulübe iyi bir bonservis gelirse iyi bir yere gidebilirim. Menajerime teklifler geliyor. Bundesliga 1, Bundesliga 2'den ve Süper Lig'den teklif var. Çin'den de güzel bir teklif aldım. Öncelikle hedefim Bundesliga'da oynamak. Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla da görüşmeler oluyor. Oynayabileceğim bir yer olması lazım, gelip yedek oturmayı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
"MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEK GURUR VERİCİ OLUR"
Serdar Dursun, milli takımda forma giymeyi hayal ettiğini vurgulayarak, "Küçüklüğümden bu yana ay yıldızlı formayı hayal ediyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Her sezon da üstüne koyduğumu düşünüyorum. Nasip olursa, Şenol Güneş de çağırırsa çok mutlu olurum. Milli takım formasını giymek benim için gurur verici olur. İnşallah Eylül ayında milli takıma çağırılırım. Takımda Burak Yılmaz, Enes Ünal ve Cenk Tosun var. Sonrasında birkaç aday daha var ama ben de bu adaylardan birisi olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"İYİ OYUNCU OYNAR, PASAPORTA BAKMAZ"
Yeni açıklanan yabancı kuralı ile ilgili de Dursun, "Bu konuyu çok konuşmak istemiyorum. Şu anki yabancı kuralı kalsa daha iyi olur. İyi olan oyuncu oynar, pasaporta bakmaz. Son dönemlerde Süper Lig'deki takımlarda 9, 10, 11 yabancı oynuyor. Yerli oyuncu sayısı azaldı. Milli takımı düşünerek ya da ekonomik nedenlerden dolayı bu kuralı alıyor olabilirler" açıklamasında bulundu.
"AZERBAYCAN MİLLİ TAKIMI'NDAN TEKLİF ALDIM"
Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını açıklayan Dursun, "Azerbaycan Milli Takımı'nda oynamam için teklif aldım. Görüştük. Milli takımlarında beni görmek istediklerin söylediler ama ben Türkiye A Milli Takımı'nda oynamak istediğimi söyledim" dedi.
- 22.07.2020
- Güncelleme: 22.07.2020 13:04
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın gözdesi Serdar Dursun açıkladı! "Görüşüyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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