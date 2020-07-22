Galatasaray'da flaş görüşme! "Getirdiğin gibi al götür"
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon başında Falcao'nun transferinde çok büyük bir rol oynayan Bulut, tecrübeli forvete yeni kulüp aramaya başladı. İstanbul'da ailesiyle çok mutlu olan ve takımdan ayrılmayı düşünmeyen Falcao'nun bu gelişmeye nasıl bir tepki göstereceği merakla bekleniyor...
Hayal kırıklıkları ile dolu bir sezon geçiren Galatasaray'da listenin ilk sırasında Falcao yer alıyor!.. Gollerinden çok sakatlıkları ile gündeme gelen Kolombiyalı yıldız konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Fatih Terim ve yönetim 7 milyon Euro maaşı olan Falcao'yu gözden çıkardı.
BULUT'LA GÖRÜŞME YAPILDI
Takvim'in haberine göre; Yönetimin sezon başında Falcao'nun transferinde çok büyük bir rol oynayan menajer Ahmet Bulut'la görüştüğü ve Kolombiyalı forvete kulüp bulmasını istediği öne sürülüyor.
İSMİ INTER MİAMİ İLE ANILIYOR
Ahmet Bulut'un ilk olarak ABD kulüpleri ile temasa geçeceği belirtiliyor. Bir süredir, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin Falcao'yla ilgilendiği öne sürülüyor.
PLANLARINDA YENİ TRANSFER YOK
Ancak tecrübeli yıldızın Galatasaray'dan ayrılmayı kesinlikle düşünmediği biliniyor... Ailesiyle birlikte İstanbul'da çok mutlu olan Falcao'nun göstereceği tavır merakla bekleniyor.
- 22.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da flaş görüşme! "Getirdiğin gibi al götür" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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