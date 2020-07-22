Galatasaray'da flaş görüşme! "Getirdiğin gibi al götür"

Hayal kırıklıkları ile dolu bir sezon geçiren Galatasaray'da listenin ilk sırasında Falcao yer alıyor!.. Gollerinden çok sakatlıkları ile gündeme gelen Kolombiyalı yıldız konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Fatih Terim ve yönetim 7 milyon Euro maaşı olan Falcao'yu gözden çıkardı.



BULUT'LA GÖRÜŞME YAPILDI

Takvim'in haberine göre; Yönetimin sezon başında Falcao'nun transferinde çok büyük bir rol oynayan menajer Ahmet Bulut'la görüştüğü ve Kolombiyalı forvete kulüp bulmasını istediği öne sürülüyor.



İSMİ INTER MİAMİ İLE ANILIYOR

Ahmet Bulut'un ilk olarak ABD kulüpleri ile temasa geçeceği belirtiliyor. Bir süredir, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin Falcao'yla ilgilendiği öne sürülüyor.



PLANLARINDA YENİ TRANSFER YOK

Ancak tecrübeli yıldızın Galatasaray'dan ayrılmayı kesinlikle düşünmediği biliniyor... Ailesiyle birlikte İstanbul'da çok mutlu olan Falcao'nun göstereceği tavır merakla bekleniyor.