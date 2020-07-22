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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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'da flaş görüşme! "Getirdiğin gibi al götür"

Galatasaray'da flaş görüşme! "Getirdiğin gibi al götür"

'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon başında Falcao'nun transferinde çok büyük bir rol oynayan Bulut, tecrübeli forvete yeni kulüp aramaya başladı. 'da ailesiyle çok mutlu olan ve takımdan ayrılmayı düşünmeyen Falcao'nun bu gelişmeye nasıl bir tepki göstereceği merakla bekleniyor...

Hayal kırıklıkları ile dolu bir sezon geçiren 'da listenin ilk sırasında Falcao yer alıyor!.. Gollerinden çok sakatlıkları ile gündeme gelen Kolombiyalı yıldız konusunda flaş bir gelişme yaşandı. ve yönetim 7 milyon Euro maaşı olan Falcao'yu gözden çıkardı.

BULUT'LA GÖRÜŞME YAPILDI
Takvim'in haberine göre; Yönetimin sezon başında Falcao'nun transferinde çok büyük bir rol oynayan menajer 'la görüştüğü ve Kolombiyalı forvete kulüp bulmasını istediği öne sürülüyor.

İSMİ INTER MİAMİ İLE ANILIYOR
Ahmet Bulut'un ilk olarak ABD kulüpleri ile temasa geçeceği belirtiliyor. Bir süredir, 'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin Falcao'yla ilgilendiği öne sürülüyor.

PLANLARINDA YENİ TRANSFER YOK
Ancak tecrübeli yıldızın Galatasaray'dan ayrılmayı kesinlikle düşünmediği biliniyor... Ailesiyle birlikte 'da çok mutlu olan Falcao'nun göstereceği tavır merakla bekleniyor.

  1. 22.07.2020
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