Avrupa’ya gidebilecek mi?
Pandeminin ardından büyük bir düşüş içine giren Galatasaray, bu sezon şampiyonluk yarışının dışında kaldı. Şampiyonluk apoletini Başakşehir’e kaptıran sarı-kırmızılılar aynı zamanda Avrupa’ya gidememe tehlikesiyle karşı karşıya...
Pandeminin ardından büyük bir düşüş içine giren Galatasaray, bu sezon şampiyonluk yarışının dışında kaldı. Üst üste iki sezon yarışı önde göğüsleyen ve şampiyonluk kupasını kaldıran sarı- kırmızılı ekip apoletini Başakşehir'e kaptırdı. Şampiyonluğu kaybettiği gibi ligi 5 ya da 6. sırada bitireceği için Avrupa vizesi almayı da başaramadı. Ancak her şey bitmiş değil... UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzon'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar vermişti. Karadeniz temsilcisi, CAS'a itirazda bulunurken bu davanın sonucu Galatasaray'ın Avrupa'ya gidip gitmemesini belirleyecek. Trabzonspor'un cezası kesinleşirse Galatasaray, bir altında yer alan Alanyaspor ile birlikte Avrupa Ligi'ne gitme hakkı kazanacak.
ANTALYASPOR MAÇI KRİTİK
Galatasaray'ın Avrupa'ya gitmesi halinde daha az ön eleme turu oynamak için ligin son maçı büyük önem taşıyor. Cuma akşamı deplasmanda mutlaka Antalya'yı yenmesi gerekiyor. Puan kaybetmesi halinde gözler 1 puan altında bulunan Alanya'nın Konya ile deplasmanda oynayacağı maça çevrilecek. Bu maçta Galatasaray'dan ikili averajda önde olan Akdeniz ekibine 1 puan yetecek.
SON BİLETE İKİ TALİP
Türkiye gelecek sezon, İkisi Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 takımla mücadele edecek. Trabzonspor, CAS'taki davasını kazanırsa ligin bitmesine bir hafta kala 5. ve 6. sırada yer alan Galatasaray veya Alanyaspor, Avrupa için vize alan son takım olacak.
- 22.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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