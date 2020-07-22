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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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’ya gidebilecek mi?

Avrupa’ya gidebilecek mi?

Pandeminin ardından büyük bir düşüş içine giren , bu sezon şampiyonluk yarışının dışında kaldı. Şampiyonluk apoletini ’e kaptıran sarı-kırmızılılar aynı zamanda ’ya gidememe tehlikesiyle karşı karşıya...

Pandeminin ardından büyük bir düşüş içine giren , bu sezon şampiyonluk yarışının dışında kaldı. Üst üste iki sezon yarışı önde göğüsleyen ve şampiyonluk kupasını kaldıran sarı- kırmızılı ekip apoletini 'e kaptırdı. Şampiyonluğu kaybettiği gibi ligi 5 ya da 6. sırada bitireceği için vizesi almayı da başaramadı. Ancak her şey bitmiş değil... , finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzon'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar vermişti. temsilcisi, 'a itirazda bulunurken bu davanın sonucu Galatasaray'ın Avrupa'ya gidip gitmemesini belirleyecek. 'un cezası kesinleşirse Galatasaray, bir altında yer alan ile birlikte Avrupa Ligi'ne gitme hakkı kazanacak.

ANTALYASPOR MAÇI KRİTİK
Galatasaray'ın Avrupa'ya gitmesi halinde daha az ön eleme turu oynamak için ligin son maçı büyük önem taşıyor. Cuma akşamı deplasmanda mutlaka 'yı yenmesi gerekiyor. Puan kaybetmesi halinde gözler 1 puan altında bulunan Alanya'nın ile deplasmanda oynayacağı maça çevrilecek. Bu maçta Galatasaray'dan ikili averajda önde olan ekibine 1 puan yetecek.

SON BİLETE İKİ TALİP
gelecek sezon, İkisi Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 takımla mücadele edecek. Trabzonspor, CAS'taki davasını kazanırsa ligin bitmesine bir hafta kala 5. ve 6. sırada yer alan Galatasaray veya Alanyaspor, Avrupa için alan son takım olacak.

  1. 22.7.2020
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