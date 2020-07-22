Onyekuru'nun yerine süper yetenek! Hollanda'dan geliyor
Yeni sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, Henry Onyekuru'dan oluşan boşluğu yine Nijeryalı bir isim ile doldurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler, Heerenveen’de gösterdiği 10 gol, 6 asistlik performans ile öne çıkan 22 yaşındaki yıldızı gündemine aldı. Kulübü ve oyuncunun menajeri ile görüşmelerin şimdiden başladığı ifade edildi.
Yeni sezonda şampiyonluğu geri almak ve transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, Henry Onyekuru'dan oluşan boşluğu yine Nijeryalı bir isim ile doldurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, Hollanda ekiplerinden Heerenveen'in 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Chidera Ejuke'yi gündemine aldı. Bu sezon Hollanda ekibiyle 29 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 10 gol 6 asistlik performansıyla birçok takımın dikkatini üzerine çekti. Bu durum Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve scout ekibinin de gözünden kaçmadı.
ÇİN'E GİTMEK İSTEMEDİ
Oyuncunun hızı ve tekniğini çok beğenen tecrübeli çalıştırıcının, şartlara uygun olması halinde Ejuke'nin transfer edilmesini istedi. Bu üzerine harekete geçen yöneticilerin, Nijeryalı genç futbolcu için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ancak Heerenveen ve oyuncunun menajeriyle temasların başladığı ifade edildi. Fransız ve Rus kulüpleri tarafından da takip edilen Ejuke için Heerenveen, ara transfer döneminde Çin'den gelen teklifi geri çevirmişti. Hollanda ekibinin 1.76 boyundaki futbolcu için en cazip teklifi kabul edeceği bildirildi.
Savaş ÇORLU
112
Kısa kariyeri boyunca çıktığı 112 karşılaşmada 28 gol atıp, 12 de asist yaptı. Ejuke şimdiden önemli takımları peşine takmayı başardı.
2 MİLYON EURO ÖDEDİ
2017 yılında Norveç ekiplerinden Valerenga'ya transfer olarak Avrupa'ya adım atan Chidera Ejuke, gösterdiği iyi performansından ardından geçen sene 2 milyon euro karşılığında Heerenveen'e transfer oldu.
Genç yıldızın,
Genç yıldızın, Heerenveen ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel Transfermarkt değeri ise 4 milyon euro.
- 22.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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