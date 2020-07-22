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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Onyekuru'nun yerine süper yetenek! 'dan geliyor

Onyekuru'nun yerine süper yetenek! Hollanda'dan geliyor

Yeni sezon için çalışmalarına son sürat devam eden , Henry Onyekuru'dan oluşan boşluğu yine Nijeryalı bir isim ile doldurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler, ’de gösterdiği 10 gol, 6 asistlik performans ile öne çıkan 22 yaşındaki yıldızı gündemine aldı. Kulübü ve oyuncunun menajeri ile görüşmelerin şimdiden başladığı ifade edildi.

Yeni sezonda şampiyonluğu geri almak ve çalışmalarına son sürat devam eden , Henry Onyekuru'dan oluşan boşluğu yine Nijeryalı bir isim ile doldurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, ekiplerinden 'in 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu 'yi gündemine aldı. Bu sezon Hollanda ekibiyle 29 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 10 gol 6 asistlik performansıyla birçok takımın dikkatini üzerine çekti. Bu durum Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve scout ekibinin de gözünden kaçmadı.

ÇİN'E GİTMEK İSTEMEDİ
Oyuncunun hızı ve tekniğini çok beğenen tecrübeli çalıştırıcının, şartlara uygun olması halinde Ejuke'nin transfer edilmesini istedi. Bu üzerine harekete geçen yöneticilerin, Nijeryalı genç futbolcu için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ancak Heerenveen ve oyuncunun menajeriyle temasların başladığı ifade edildi. Fransız ve Rus kulüpleri tarafından da takip edilen Ejuke için Heerenveen, ara transfer döneminde 'den gelen teklifi geri çevirmişti. Hollanda ekibinin 1.76 boyundaki futbolcu için en cazip teklifi kabul edeceği bildirildi.
Savaş ÇORLU

Galatasaray'da transfer gelişmesi! Yeni Onyekuru Chidera Ejuke ...


112
Kısa kariyeri boyunca çıktığı 112 karşılaşmada 28 gol atıp, 12 de asist yaptı. Ejuke şimdiden önemli takımları peşine takmayı başardı.

2 MİLYON EURO ÖDEDİ
2017 yılında Norveç ekiplerinden Valerenga'ya transfer olarak Avrupa'ya adım atan Chidera Ejuke, gösterdiği iyi performansından ardından geçen sene 2 milyon euro karşılığında Heerenveen'e transfer oldu.

Genç yıldızın,
Genç yıldızın, Heerenveen ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel Transfermarkt değeri ise 4 milyon euro.

  1. 22.7.2020
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