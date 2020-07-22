4 isim bedavaya geliyor! İşte 2021 model Galatasaray
Yeni sezon öncesi hem yabancı kuralını hem de UEFA'nın Finansal Fair Play kriterlerini göz önünde bulundurarak bir transfer politikası belirleyen Galatasaray, şimdiden 4 isimle anlaşmaya vardı. İşte gelmesi ve gitmesi beklenen oyuncular sonrası 2021 model Galatasaray...
22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:22
Güncelleme: 22.07.2020 11:22
BU GALERİYİ PAYLAŞ
UEFA ile 2018'de imzaladığı Finansal Fair Play anlaşması devam eden Galatasaray, satmadan bonservis harcaması yapamıyor. Satış listesine koyulan Falcao, Feghouli, Belhanda, Diagne ve Babel için kulübe teklif gelmedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre henüz bonservis bütçesi oluşturamayan sarı-kırmızılılar, çözümü serbest kalacak oyuncularda buldu. Galatasaray'ın şu ana kadar anlaştığı 4 oyuncu da kulüpleri ile sözleşmelerini uzatmadılar ve sezon sonunda serbest kalıyorlar.
Sivasspor'dan Emre Kılınç, Çaykur Rize'den Oğulcan Çağlayan, Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu ve Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui yeni sezonda parçalı formayı giyecekler ve sarı-kırmızılı kulüp bonservis bedeli ödemeyecek. İşte 2021 model Galatasaray...