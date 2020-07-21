Galatasaray'ın anlaştığı Muhammed Kerem Aktürkoğlu'dan müthiş performans - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Aslan'ın anlaştığı genç yıldızdan müthiş performans! 3 gol birden

'ın anlaştığı Muhammed 'dan müthiş performans

Galatasaray'ın anlaştığı Muhammed Kerem Aktürkoğlu'dan müthiş performans

Önümüzdeki sezon için çalışmalarına ara vermeden devam eden , teknik direktör 'in raporu doğrultusunda 'da forma giyen 21 yaşındaki golcü Muhammed ile prensip anlaşmasına varmıştı. Genç futbolcu, Erzincanspor'un ile karşılaştığı maçta 3 gol atarak yıldızlaştı. Golleri izleyin...

forması giyen , yolunda olduğu iddia edilmişti.

ve 'ın yanı sıra ekiplerinin de istediği Kerem'in Galatasaray'a transferi kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 17 gol 12 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma sağladığı Kerem Aktürkoğlu'nun Cimbom'dan yıllık 1.5 milyon TL alacağı iddia edilmişti.

GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Gelecek sezon Galatasaray forması giymesi beklenen yıldız futbolcu Erzincanspor forması altında gollerine devam ediyor. Yıldız futbolcu, 3. Lig 1. Grup play-off yarı final karşılaşmasında oynanan maçında 3 gol atarak yıldızlaştı.

Genç futbolcu 4-2 biten karşılaşmada takımına galibiyeti getiren isim oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ayrıca Galatasaray taraftarı Kerem'in muhteşem performansı ile ilgili de sosyal medyada birçok yorum yaptı.

İŞTE KEREM'İN ATTIĞI GOLLER:

GOL | 24 Erzincanspor 1-0 Artvin Hopaspor
GOL | 24 Erzincanspor 2-0 Artvin Hopaspor
GOL | 24 Erzincanspor 3-1 Artvin Hopaspor

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Tam adı Aktürkoğlu olan genç futbolcu 21 Ekim 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Baş mevkisi sol kanat olan Kerem Aktürkoğlu, yan mevkiler olarak forvet arkası ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. 24 Erzincanspor'a 9 Ağustos 2019 tarihinde katılan genç futbolcunun sözleşmesi de dün itibariyle sona erdi. 1.73 boyunda olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 17 gole imza attı.

  1. 21.07.2020
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