Galatasaray'ın anlaştığı Muhammed Kerem Aktürkoğlu'dan müthiş performans
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 24 Erzincanspor'da forma giyen 21 yaşındaki golcü Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştı. Genç futbolcu, Erzincanspor'un Artvin Hopaspor ile karşılaştığı maçta 3 gol atarak yıldızlaştı. Golleri izleyin...
24 Erzincanspor forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray yolunda olduğu iddia edilmişti.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra Süper Lig ekiplerinin de istediği Kerem'in Galatasaray'a transferi kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 17 gol 12 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma sağladığı Kerem Aktürkoğlu'nun Cimbom'dan yıllık 1.5 milyon TL alacağı iddia edilmişti.
GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Gelecek sezon Galatasaray forması giymesi beklenen yıldız futbolcu Erzincanspor forması altında gollerine devam ediyor. Yıldız futbolcu, TFF 3. Lig 1. Grup play-off yarı final karşılaşmasında oynanan Artvin Hopaspor maçında 3 gol atarak yıldızlaştı.
Genç futbolcu 4-2 biten karşılaşmada takımına galibiyeti getiren isim oldu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Ayrıca Galatasaray taraftarı Kerem'in muhteşem performansı ile ilgili de sosyal medyada birçok yorum yaptı.
İŞTE KEREM'İN ATTIĞI GOLLER:
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
Tam adı Muhammed Kerem Aktürkoğlu olan genç futbolcu 21 Ekim 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Baş mevkisi sol kanat olan Kerem Aktürkoğlu, yan mevkiler olarak forvet arkası ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. 24 Erzincanspor'a 9 Ağustos 2019 tarihinde katılan genç futbolcunun sözleşmesi de dün itibariyle sona erdi. 1.73 boyunda olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 17 gole imza attı.
- 21.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın anlaştığı Muhammed Kerem Aktürkoğlu'dan müthiş performans haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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