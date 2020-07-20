Yollar ayrılıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da yönetimin önceliği takıma katkı sağlamayan ve ekonomik olarak da büyük yük getiren oyuncularla yolları ayırmak. Kulübe ihtar çeken futbolcularla masaya oturacak sarı-kırmızılılar, kiralık gittikleri takımlardan dönecek Diagne, Babel, Maicon gibi isimlere gelecek teklifleri değerlendirecek.