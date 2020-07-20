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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Yollar ayrılıyor

Yollar ayrılıyor

çalışmalarına devam eden 'da yönetimin önceliği takıma katkı sağlamayan ve ekonomik olarak da büyük yük getiren oyuncularla yolları ayırmak.

çalışmalarına devam eden 'da yönetimin önceliği takıma katkı sağlamayan ve ekonomik olarak da büyük yük getiren oyuncularla yolları ayırmak. Kulübe ihtar çeken futbolcularla masaya oturacak sarı-kırmızılılar, kiralık gittikleri takımlardan dönecek Diagne, Babel, Maicon gibi isimlere gelecek teklifleri değerlendirecek.

  1. 20.7.2020
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