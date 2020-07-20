Beşiktaş'ın gözdesi Sehic'ten açıklama! "Muslera ile oynamak isterim" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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'ın gözdesi Sehic'ten açıklama! "Muslera ile oynamak isterim"

Beşiktaş'ın gözdesi Sehic'ten açıklama! "Muslera ile oynamak isterim"

Yaz sezonunda kaleci mevkisine öncelik veren 'ta ismi ön plana çıkmıştı. Siyah-beyazlı takımın gözdesi konumunda olan 31 yaşındaki file bekçisinden transfer açıklaması geldi. Boşnak kaleci 'da forma giyen Muslera'nın sakatlığına üzüldüğünü dile getirdi ve aynı takımda oynamak istediğini söyledi.

'da 'nın ciddi sakatlığı sonrası kaleci arayışları devam ediyor. Birçok isimle temas halinde olan sarı-kırmızılılara 'ın kaleci gözdesinden mesajı geldi.

Loris Karius'un ayrılığının ardından kaleci transferine öncelik veren Beşiktaş, bir süredir BB. Erzurumspor'un başarılı file bekçisi Ibrahim Sehic'i gündeminde tutuyor.

31 yaşındaki Boşnak kaleci transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, Muslera ile aynı takımda oynamak istediğini söyledi.

"12. KUPAMI KAZANDIM"
Ajansspor'a konuşan , "Geçen sene şanssız bir şekilde ligden düştük ancak bu yıl geri dönmek için büyük bir efor sarf ettik. Çok iyi organize olduk ve inandık. Erzurumspor'u 'de görmek bana iyi hissetiriyor. Bu benim 12. kupam ancak bu şampiyonluk benim için çok değerliydi" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY AÇIKLAMASI!
Sezon sonunda sözleşmesi sona eren İbrahim Sehic, geleceği hakkında konuştu. Sehic, "Erzurumspor'la sözleşmem sona eriyor. 5-6 günlük bir tatil yapacağım ve düşüneceğim. İlk olarak Erzurumspor'la konuşacağım. Benim önceliğim Erzurumspor ancak ne olacağını göreceğiz. Galatasaray ve Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini duydum ancak bir teklif almadım. Birtakım konuşmalar olduğunu biliyorum. Galatasaray ve Beşiktaş çok büyük kulüpler. 'in 1. kalecisiyim ve sürekli oynamam lazım. Sürekli ilk 11'de şans bulabileceğim bir yere gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"MUSLERA'YLA OYNAMAK İSTERİM"
Son olarak Fernando Muslara hakkında açıklamalarda bulunan İbrahim Sehic, "Muslera'nın durumuna çok üzüldüm. Çok büyük bir kaleci ve çok önemli bir karakter. Çok daha güçlü bir şekilde dönmesini istiyorum. Galatasaray'la kazandığı başarılar gerçekten inanılmaz. Muslera'nın 9 yılda kazandığı 14 kupa var ve bu gerçekten inanılmaz. Herkes ona saygı duyuyor. Benim de 12 tane kupam var. Muslera'yla beraber kupa kazanabiliriz. Bir gün neden olmasın? Muslera'yla aynı takımda oynayabiliriz. Muslera'yla çalışmayı isterim. Birlikte çok daha fazla kupa kazanabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı."

  1. 20.07.2020
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