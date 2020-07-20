Beşiktaş'ın gözdesi Sehic'ten açıklama! "Muslera ile oynamak isterim"
Yaz transfer sezonunda kaleci mevkisine öncelik veren Beşiktaş'ta İbrahim Sehic ismi ön plana çıkmıştı. Siyah-beyazlı takımın gözdesi konumunda olan 31 yaşındaki file bekçisinden transfer açıklaması geldi. Boşnak kaleci Galatasaray'da forma giyen Muslera'nın sakatlığına üzüldüğünü dile getirdi ve aynı takımda oynamak istediğini söyledi.
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ciddi sakatlığı sonrası kaleci arayışları devam ediyor. Birçok isimle temas halinde olan sarı-kırmızılılara Beşiktaş'ın kaleci gözdesinden transfer mesajı geldi.
Loris Karius'un ayrılığının ardından kaleci transferine öncelik veren Beşiktaş, bir süredir BB. Erzurumspor'un başarılı file bekçisi Ibrahim Sehic'i gündeminde tutuyor.
31 yaşındaki Boşnak kaleci transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, Muslera ile aynı takımda oynamak istediğini söyledi.
"12. KUPAMI KAZANDIM"
Ajansspor'a konuşan İbrahim Sehic, "Geçen sene şanssız bir şekilde ligden düştük ancak bu yıl geri dönmek için büyük bir efor sarf ettik. Çok iyi organize olduk ve inandık. Erzurumspor'u Süper Lig'de görmek bana iyi hissetiriyor. Bu benim 12. kupam ancak bu şampiyonluk benim için çok değerliydi" şeklinde konuştu.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY AÇIKLAMASI!
Sezon sonunda sözleşmesi sona eren İbrahim Sehic, geleceği hakkında konuştu. Sehic, "Erzurumspor'la sözleşmem sona eriyor. 5-6 günlük bir tatil yapacağım ve düşüneceğim. İlk olarak Erzurumspor'la konuşacağım. Benim önceliğim Erzurumspor ancak ne olacağını göreceğiz. Galatasaray ve Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini duydum ancak bir teklif almadım. Birtakım konuşmalar olduğunu biliyorum. Galatasaray ve Beşiktaş çok büyük kulüpler. Bosna Hersek'in 1. kalecisiyim ve sürekli oynamam lazım. Sürekli ilk 11'de şans bulabileceğim bir yere gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
"MUSLERA'YLA OYNAMAK İSTERİM"
Son olarak Fernando Muslara hakkında açıklamalarda bulunan İbrahim Sehic, "Muslera'nın durumuna çok üzüldüm. Çok büyük bir kaleci ve çok önemli bir karakter. Çok daha güçlü bir şekilde dönmesini istiyorum. Galatasaray'la kazandığı başarılar gerçekten inanılmaz. Muslera'nın 9 yılda kazandığı 14 kupa var ve bu gerçekten inanılmaz. Herkes ona saygı duyuyor. Benim de 12 tane kupam var. Muslera'yla beraber kupa kazanabiliriz. Bir gün neden olmasın? Muslera'yla aynı takımda oynayabiliriz. Muslera'yla çalışmayı isterim. Birlikte çok daha fazla kupa kazanabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı."
- 20.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın gözdesi Sehic'ten açıklama! "Muslera ile oynamak isterim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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