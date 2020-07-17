Galatasaray'dan Arda Turan haberlerine yalanlama!

Galatasaray Kulübü, Arda Turan transferi konusunda Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in toplantı yaptığı şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Başkanımız Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup, söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir.