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17 Temmuz 2020, Cuma
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'dan haberlerine yalanlama!

Galatasaray'dan Arda Turan haberlerine yalanlama!

Kulübü, 'la ilgili çıkan haberlerini yalanladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " ile 'in, Arda Turan transferi için görüştüğüne dair yapılan haber hayal ürünüdür" ifadeleri kullanıldı.

Kulübü, transferi konusunda Başkan ve 'in toplantı yaptığı şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Başkanımız Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup, söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve konuşması gerçekleşmemiştir.

  1. 17.07.2020
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