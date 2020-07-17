Feghouli'den Galatasaray'a büyük şok! İhtarname gönderdi
Galatasaray'ın 30 yaşındaki Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin pandemi dönemindeki alacaklarını alamaması nedeniyle kulübe ihtarname gönderdiği ortaya çıktı.
2017 yılından beri Galatasaray forması giyen Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli, pandemi sürecinde alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sarı kırmızılı takıma ihtarname gönderdi.
Hürriyet'in haberine göre; ihtarnameyi 8 Temmuz'da gönderen Feghouli, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait alacaklarını istedi.
2017 yılında Premier Lig ekibi West Ham United'dan 4,25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Feghouli, 105 maçta 27 gol 23 asistlik performans gösterdi. Feghouli bu sezon ise 34 resmi maçta 7 gol, 6 asist üretebildi.
Sofiane Feghouli, 3.85 milyon Euro ile sarı kırmızılı takımın en çok kazanan ikinci ismi.
- 17.07.2020
- Güncelleme: 17.07.2020 22:14
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Feghouli'den Galatasaray'a büyük şok! İhtarname gönderdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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