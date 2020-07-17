Feghouli'den Galatasaray'a büyük şok! İhtarname gönderdi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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Feghouli'den 'a büyük şok! gönderdi

Feghouli'den Galatasaray'a büyük şok! İhtarname gönderdi

'ın 30 yaşındaki Cezayirli futbolcusu 'nin pandemi dönemindeki alacaklarını alamaması nedeniyle kulübe gönderdiği ortaya çıktı.

2017 yılından beri forması giyen Cezayirli kanat oyuncusu , pandemi sürecinde alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sarı kırmızılı takıma gönderdi.

Hürriyet'in haberine göre; ihtarnameyi 8 Temmuz'da gönderen Feghouli, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait alacaklarını istedi.

2017 yılında ekibi 'dan 4,25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Feghouli, 105 maçta 27 gol 23 asistlik performans gösterdi. Feghouli bu sezon ise 34 resmi maçta 7 gol, 6 asist üretebildi.

Sofiane Feghouli, 3.85 milyon Euro ile sarı kırmızılı takımın en çok kazanan ikinci ismi.

  1. 17.07.2020
  2. Güncelleme: 17.07.2020 22:14
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