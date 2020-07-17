Feghouli'den Galatasaray'a büyük şok! İhtarname gönderdi

2017 yılından beri Galatasaray forması giyen Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli, pandemi sürecinde alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sarı kırmızılı takıma ihtarname gönderdi.

Hürriyet'in haberine göre; ihtarnameyi 8 Temmuz'da gönderen Feghouli, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait alacaklarını istedi.

2017 yılında Premier Lig ekibi West Ham United'dan 4,25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Feghouli, 105 maçta 27 gol 23 asistlik performans gösterdi. Feghouli bu sezon ise 34 resmi maçta 7 gol, 6 asist üretebildi.

Sofiane Feghouli, 3.85 milyon Euro ile sarı kırmızılı takımın en çok kazanan ikinci ismi.