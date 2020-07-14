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Galatasaray haberi: Emre Akbaba'ya büyük şok! Fatih Terim kararını verdi
Sezona şampiyonluk hedefiyle giren ancak üst üste aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluğa havlu atan Galatasaray'da gözler tamamen gelecek sezonun kadro yapılanmasına çevrildi. Büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim 7 radikal karar alırken, Emre Akbaba da bu kararlardan nasibini alacak.
14 Temmuz 2020 Salı 09:44
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Şampiyonluk hayallerini kaybeden Galatasaray, Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olarak 3. olma şansını zora soktu.
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Ankaragücü maçı sonrası "Belki da yeniden onarmak için Rabbim bize bir mesaj veriyor. O mesajı iyi almalıyız. Bunu aklımdan geçiriyorum. Böyle bir durumda yeniden inşa edebiliriz" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hayal kırıklığının sebepleri belli oldu.
Skorer'in haberine göre, yeniden inşa edilecek sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik adam 7 radikal karar aldı.
1. SERİ SONU! Fildişi Sahilli futbolcu pas oyunundaki etkinliğine karşın defansif zaafları nedeniyle yeniden kiralanmayacak. 4 milyon euroyu bulan yüksek maliyeti de bu kararda etkili oldu.
2. BELHANDA'NIN KREDİSİ BİTTİ Faslı futbolcunun kalma şansı çok zor. Al Rayyan ve Al Duhail kulüplerinin transferi için çalışmada bulunduğu tecrübeli futbolcunun 1 sene sözleşmesinin kalması da alınan kararda etkili oldu. 5-7 milyon euro bonservis hedefleniyor.