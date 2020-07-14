Galatasaray haberi: Emre Akbaba'ya büyük şok! Fatih Terim kararını verdi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray haberi: Emre Akbaba'ya büyük şok! Fatih Terim kararını verdi

Galatasaray haberi: Emre Akbaba'ya büyük şok! Fatih Terim kararını verdi

Sezona şampiyonluk hedefiyle giren ancak üst üste aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluğa havlu atan Galatasaray'da gözler tamamen gelecek sezonun kadro yapılanmasına çevrildi. Büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim 7 radikal karar alırken, Emre Akbaba da bu kararlardan nasibini alacak.

14 Temmuz 2020 Salı 09:44
Galatasaray haberi: Emre Akbaba'ya büyük şok! Fatih Terim kararını verdi

Şampiyonluk hayallerini kaybeden Galatasaray, Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olarak 3. olma şansını zora soktu.

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Galatasaray haberi: Emre Akbaba'ya büyük şok! Fatih Terim kararını verdi

Ankaragücü maçı sonrası "Belki da yeniden onarmak için Rabbim bize bir mesaj veriyor. O mesajı iyi almalıyız. Bunu aklımdan geçiriyorum. Böyle bir durumda yeniden inşa edebiliriz" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hayal kırıklığının sebepleri belli oldu.

Galatasaray haberi: Emre Akbaba'ya büyük şok! Fatih Terim kararını verdi

Skorer'in haberine göre, yeniden inşa edilecek sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik adam 7 radikal karar aldı.

Galatasaray haberi: Emre Akbaba'ya büyük şok! Fatih Terim kararını verdi

1. SERİ SONU!
Fildişi Sahilli futbolcu pas oyunundaki etkinliğine karşın defansif zaafları nedeniyle yeniden kiralanmayacak. 4 milyon euroyu bulan yüksek maliyeti de bu kararda etkili oldu.

Galatasaray haberi: Emre Akbaba'ya büyük şok! Fatih Terim kararını verdi

2. BELHANDA'NIN KREDİSİ BİTTİ
Faslı futbolcunun kalma şansı çok zor. Al Rayyan ve Al Duhail kulüplerinin transferi için çalışmada bulunduğu tecrübeli futbolcunun 1 sene sözleşmesinin kalması da alınan kararda etkili oldu. 5-7 milyon euro bonservis hedefleniyor.

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