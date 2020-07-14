Galatasaray'dan 6. yerli transferi! 10 numaraya 20'lik maestro

TFF'nin yabancı kontenjanını düşürmesiyle kadrosunu yerli isimlerle takviye etmeye başlayan Cimbom'un hamleleri sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Akhisarspor'dan Ali Kaan Güneren ile prensip anlaşmasına vardı. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine harekete geçen yönetim, Ege ekibinin 10 numarasıyla söz kesti. Aslan'ın 20 yaşındaki Ali Kaan ile Akhisarspor'un play-off maçlarının ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. İmparator'un Ali Kaan'ı bu sezon yardımcılarına izlettiği ve hakkında olumlu rapor hazırlandığı kaydedildi. Genç futbolcu yüksek top tekniği, doğru pozisyon alması ve hızlı karar almasıyla tanınıyor.

6. YERLİ TRANSFER

Aslan, yerli hamlesini Ali Kaan Güneren ile sürdürdü. Sarı-kırmızılılar böylece 6. yerli futbolcuyu renklerine kattı. Daha önce Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Semih Kaya ve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya varmıştı.