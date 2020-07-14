Galatasaray'dan 6. yerli transferi! 10 numaraya 20'lik maestro
Önümüzdeki sezon uygulanacak yabancı sınırlaması nedeniyle transferde yerli oyunculara yönelen ve 5 futbolcuyla anlaşmaya varan Galatasaray, 6. isimle de el sıkıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Akhisarspor'un play-off maçlarının ardından 20 yaşındaki 10 numara Ali Kaan Güneren ile sözleşme imzalayacak.
TFF'nin yabancı kontenjanını düşürmesiyle kadrosunu yerli isimlerle takviye etmeye başlayan Cimbom'un hamleleri sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Akhisarspor'dan Ali Kaan Güneren ile prensip anlaşmasına vardı. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine harekete geçen yönetim, Ege ekibinin 10 numarasıyla söz kesti. Aslan'ın 20 yaşındaki Ali Kaan ile Akhisarspor'un play-off maçlarının ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. İmparator'un Ali Kaan'ı bu sezon yardımcılarına izlettiği ve hakkında olumlu rapor hazırlandığı kaydedildi. Genç futbolcu yüksek top tekniği, doğru pozisyon alması ve hızlı karar almasıyla tanınıyor.
6. YERLİ TRANSFER
Aslan, yerli hamlesini Ali Kaan Güneren ile sürdürdü. Sarı-kırmızılılar böylece 6. yerli futbolcuyu renklerine kattı. Daha önce Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Semih Kaya ve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya varmıştı.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan 6. yerli transferi! 10 numaraya 20'lik maestro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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