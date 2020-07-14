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14 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Cimbom'dan 6. yerli transferi! 10 numaraya 20'lik maestro

Galatasaray'dan 6. yerli transferi! 10 numaraya 20'lik maestro

Galatasaray'dan 6. yerli transferi! 10 numaraya 20'lik maestro

Önümüzdeki sezon uygulanacak yabancı sınırlaması nedeniyle transferde yerli oyunculara yönelen ve 5 futbolcuyla anlaşmaya varan Galatasaray, 6. isimle de el sıkıştı. Sarı-kırmızılı ekip, 'un play-off maçlarının ardından 20 yaşındaki Güneren ile sözleşme imzalayacak.

'nin yabancı kontenjanını düşürmesiyle kadrosunu yerli isimlerle takviye etmeye başlayan Cimbom'un hamleleri sürüyor. Sarı-kırmızılılar, 'dan Güneren ile prensip anlaşmasına vardı. Teknik direktör 'in isteği üzerine harekete geçen yönetim, Ege ekibinin 10 numarasıyla söz kesti. Aslan'ın 20 yaşındaki Ali Kaan ile Akhisarspor'un play-off maçlarının ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. İmparator'un Ali Kaan'ı bu sezon yardımcılarına izlettiği ve hakkında olumlu rapor hazırlandığı kaydedildi. Genç futbolcu yüksek top tekniği, doğru pozisyon alması ve hızlı karar almasıyla tanınıyor.

6. YERLİ TRANSFER

Aslan, yerli hamlesini Ali ile sürdürdü. Sarı-kırmızılılar böylece 6. yerli futbolcuyu renklerine kattı. Daha önce , Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, ve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya varmıştı.

  1. 14.7.2020
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