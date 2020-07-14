Aslan'ı köşeye sıkıştırdı! İşte Maicon'un gizli planı
Galatasaray, Al Nasr’dan Brezilyalı stoper için 3 milyon Euro talep etti. Ancak Maicon yeni yabancı kuralı ve FFP kıskacındaki sarı-kırmızılıların durumundan faydalanıp, serbest kalmak ve imza parası almak istiyor.
Değişen yabancı kuralının yanı sıra Finansal Fair Play kuralları Galatasaray yönetimini zora soktu. Yeni sezon öncesi kadrosundaki yabancılardan kurtulmak zorunda olan Aslan'da Maicon krizi patladı. Sabah'ın haberine göre Suudi Arabistan kulübü Al Nasr, geçen sezon kiraladığı Brezilyalı stoperin bonservisini istediği Galatasaray'dan "3 milyon Euro" cevabını aldı. Ancak Al Nasr henüz geri dönüş yapmadı. 31 yaşındaki futbolcu ise son gelişmeleri lehine kullanmak için harekete geçti.
İMZA PARASININ PEŞİNDE
Galatasaray'ın kontenjan sorunu yaşadığının farkında olan Maicon, bonservisini bedavaya alarak Al Nasr'dan imza parası istemeyi planlıyor. G.Saray ise 3 milyon Euro'dan vazgeçmek niyetinde değil. Ancak Maicon, Al Nasr'a satılmazsa, maaş bütçesine 2.2 milyon Euro maliyet eklenecek ve kontenjan sayısı +1 artacak. Bu da G.Saray'ın elini hayli zayıflatıyor.
- 14.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aslan'ı köşeye sıkıştırdı! İşte Maicon'un gizli planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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