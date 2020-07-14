Galatasaray'da dev operasyon! 4 yıldız isim yolcu
Pandemi sonrası adeta kabusu yaşayan Galatasaray'da önümüzdeki sezon adına planlamalar hız kesmeden sürüyor. Yeni sezonda kadroyu baştan yaratmayı planlayan teknik direktör Fatih Terim takıma neşteri vuruyor. Mali açıdan sıkıntılı bir döneme giren sarı-kırmızılı ekipte yüksek maaş alan 4 yıldız isimle yollar ayrılacak. | Son dakika Galatasaray haberleri
Şampiyonluk yarışına havlu atan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme şansını matematiksel hesaplara bırakan Galatasaray'da önümüzdeki sezon 4 yıldız isimle yollar ayrılacak. İşte o isimler ve anlaşması beklenilen takımlar...
FALCAO - MIAMI
Sezon başı her Galatasaraylının rüyasını süsleyen Radamel Falcao tam bir hayal kırıklığı oldu. Sürekli sakat olan ve 20 maç kaçıran Kolombiyalı yıldız ile Arap kulüpleri ilgileniyordu. Bunları reddeden 33 yaşındaki futbolcuya şimdi İnter Miami talip oldu. David Beckham'ın sahibi olduğu ABD kulübü oyuncuya yıllık 6 milyon dolar önerdi.
BELHANDA - AL RAYYAN
Yıldızı sarı-kırmızılı tribünlerle bir türlü barışmayan Younes Belhanda'nın da Cimbom'daki son günleri. 30 yaşındaki futbolcunun mali yükünden kurtulup bonservis kazanmak isteyen Aslan, Al Rayyan ile görüşme halinde. Son dönemde Al Duhail de bu pazarlıklara dahil oldu. Galatasaray en büyük geliri Belhanda'nın satışından bekliyor.
BABEL - AJAX
Cimbom'a bedelsiz ancak ciddi bir imza parası ve yıllık ücret ile gelen Ryan Babel o kadar kötü bir performans sergilemişti ki devre arasında Ajax'a kiralanmıştı. Hollanda ekibi ile olan sözleşmesi sona erince Aslan'a geri dönmüştü. Fatih Terim, 33 yaşındaki oyuncuya bir kez daha şans tanımayı düşünmüyor. Bir kez daha Ajax'a kiralanabilir.
DIAGNE - BELİRSİZ
Aslan'da Mbaye Diagne'nin durumu belirsiz. Fatih Terim kalması yönünde görüş bildirmedi ancak sezon başı kampınını görebilir. Yine de Galatasaray iyi bir teklif geldiği anda değerlendirecek. Çünkü deneyimli çalıştırıcı daha güvenilir bir forvet arayışında. Bu sezon forvetsizlikten çok çeken Aslan, Diagne'yi takımda tutmayı da tercih edebilir.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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