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14 Temmuz 2020, Salı
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'da dev operasyon! 4 yıldız isim yolcu

Galatasaray'da dev operasyon! 4 yıldız isim yolcu

Pandemi sonrası adeta kabusu yaşayan 'da önümüzdeki sezon adına planlamalar hız kesmeden sürüyor. Yeni sezonda kadroyu baştan yaratmayı planlayan teknik direktör takıma neşteri vuruyor. Mali açıdan sıkıntılı bir döneme giren sarı-kırmızılı ekipte yüksek maaş alan 4 yıldız isimle yollar ayrılacak. | Son dakika Galatasaray haberleri

Şampiyonluk yarışına havlu atan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme şansını matematiksel hesaplara bırakan 'da önümüzdeki sezon 4 yıldız isimle yollar ayrılacak. İşte o isimler ve anlaşması beklenilen takımlar...

FALCAO - MIAMI

Sezon başı her Galatasaraylının rüyasını süsleyen tam bir hayal kırıklığı oldu. Sürekli sakat olan ve 20 maç kaçıran Kolombiyalı yıldız ile Arap kulüpleri ilgileniyordu. Bunları reddeden 33 yaşındaki futbolcuya şimdi İnter Miami talip oldu. 'ın sahibi olduğu ABD kulübü oyuncuya yıllık 6 milyon dolar önerdi.

BELHANDA - AL RAYYAN

Yıldızı sarı-kırmızılı tribünlerle bir türlü barışmayan Younes 'nın da Cimbom'daki son günleri. 30 yaşındaki futbolcunun mali yükünden kurtulup bonservis kazanmak isteyen Aslan, Al Rayyan ile görüşme halinde. Son dönemde Al Duhail de bu pazarlıklara dahil oldu. Galatasaray en büyük geliri Belhanda'nın satışından bekliyor.

BABEL - AJAX

Cimbom'a bedelsiz ancak ciddi bir imza parası ve yıllık ücret ile gelen o kadar kötü bir performans sergilemişti ki devre arasında Ajax'a kiralanmıştı. ekibi ile olan sözleşmesi sona erince Aslan'a geri dönmüştü. , 33 yaşındaki oyuncuya bir kez daha şans tanımayı düşünmüyor. Bir kez daha Ajax'a kiralanabilir.

DIAGNE - BELİRSİZ

Aslan'da Mbaye Diagne'nin durumu belirsiz. Fatih Terim kalması yönünde görüş bildirmedi ancak sezon başı kampınını görebilir. Yine de Galatasaray iyi bir teklif geldiği anda değerlendirecek. Çünkü deneyimli çalıştırıcı daha güvenilir bir forvet arayışında. Bu sezon forvetsizlikten çok çeken Aslan, Diagne'yi takımda tutmayı da tercih edebilir.

  1. 14.7.2020
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