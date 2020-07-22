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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Sözleşmesi sona ermişti! 'a geri dönüyor

Sözleşmesi sona ermişti! Galatasaray'a geri dönüyor

Sezonun bitimine 1 hafta kala girişimlerini hızlandıran 'da gelecek sezon yapılanması şimdiden başlamış durumda. Birçok mevki için temaslarını sürdüren Aslan'da savunma mevki için daha önce takımda forma giymiş ve mevcut kulübü ile sözleşmesi sona eren bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Lige verilen pandemi arası sonrası ilk galibiyetini karşısında elde eden , gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Öncelikli olarak iç transferle ilgili bir yol haritası belirleyecek olan sarı-kırmızılıların ve Feghouli gibi yıldızlarına gelecek teklifleri değerlendirme altına alacağı öğrenilirken kiralıktan dönen Diagne ve Babel'in durumları ise netlik kazanmadı.

ekiplerinin yakın takibindeki Luyindama ve sözleşmesi sona eren Lemina ile yolların ayrılması beklenirken yönetimin önceliği savunma hattını değiştirmek olacak. Sağ ve sol beke takviyeler yapacak Galatasaray'da sağa 'tan Omar Elabdellaoui'nin edilmesi beklenirken stoper konusunda ile sözleşmesi sona eren ilk sırada.

KALECİ VOLKAN BABACAN LİSTEDE
Aslan'da kaleci konusu ise en büyük soru işareti olarak duruyor. Muslera'nın sakatlığı sebebiyle yeni bir kaleci arayışında olan 'da 'in file bekçisi için girişimde bulunulacağı öğrenildi. (Yeni Asır)

  1. 22.07.2020
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