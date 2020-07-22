Sözleşmesi sona ermişti! Galatasaray'a geri dönüyor
Sezonun bitimine 1 hafta kala girişimlerini hızlandıran Galatasaray'da gelecek sezon yapılanması şimdiden başlamış durumda. Birçok mevki için temaslarını sürdüren Aslan'da savunma mevki için daha önce takımda forma giymiş ve mevcut kulübü ile sözleşmesi sona eren bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...
Lige verilen pandemi arası sonrası ilk galibiyetini Göztepe karşısında elde eden Galatasaray, gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Öncelikli olarak iç transferle ilgili bir yol haritası belirleyecek olan sarı-kırmızılıların Belhanda ve Feghouli gibi yıldızlarına gelecek teklifleri değerlendirme altına alacağı öğrenilirken kiralıktan dönen Diagne ve Babel'in durumları ise netlik kazanmadı.
Premier Lig ekiplerinin yakın takibindeki Luyindama ve sözleşmesi sona eren Lemina ile yolların ayrılması beklenirken yönetimin önceliği savunma hattını değiştirmek olacak. Sağ ve sol beke takviyeler yapacak Galatasaray'da sağa Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui'nin transfer edilmesi beklenirken stoper konusunda Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren Semih Kaya ilk sırada.
KALECİ VOLKAN BABACAN LİSTEDE
Aslan'da kaleci konusu ise en büyük soru işareti olarak duruyor. Muslera'nın sakatlığı sebebiyle yeni bir kaleci arayışında olan Cim Bom'da Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacan için girişimde bulunulacağı öğrenildi. (Yeni Asır)
- 22.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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