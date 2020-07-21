Fatih Terim'den acil transfer talimatı! İşte liste başı isimler...

Galatasaray'da bu sezon yaşanan talihsiz sakatlıklar, sarı-kırmızılıların şampiyonluk yarışından kopmasında en önemli etken olarak görülüyor. Özellikle tecrübeli eldiven Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı ve yerin geçen Okan Kocuk'un kötü performansı sarı-kırmızılıların yeni sezon planlamalarında kaleci transferini ilk sıraya çekmesine neden oldu. Kaleci transferi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın listenin başına koyduğu isimler de belli oldu. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...