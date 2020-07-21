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Fatih Terim'den acil transfer talimatı! İşte liste başı isimler...
Galatasaray'da bu sezon yaşanan talihsiz sakatlıklar, sarı-kırmızılıların şampiyonluk yarışından kopmasında en önemli etken olarak görülüyor. Özellikle tecrübeli eldiven Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı ve yerin geçen Okan Kocuk'un kötü performansı sarı-kırmızılıların yeni sezon planlamalarında kaleci transferini ilk sıraya çekmesine neden oldu. Kaleci transferi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın listenin başına koyduğu isimler de belli oldu. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
21 Temmuz 2020 Salı 13:07
Güncelleme: 21.07.2020 13:33
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Ligin son haftasına girilirken, ilk 33 hafta itibarıyla aldığı mağlubiyetlerle zirvenin 14 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da moraller hayli bozuk.
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Son hafta alınan Göztepe galibiyeti öncesi 8 hafta boyunca 3 puan alamayan Galatasaray'da kötü gidişatın en önemli nedenlerinden biri de başarılı kaleci Fernando Muslera'nın 27. haftada oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak uzun süre takımdan ayrı kalması olarak gösteriliyor.
Yaşanan bu sakatlık sonrası çıktığı 6 mücadelede yalnızca 5 puan alabilen Galatasaray, bu süreçte kalesinde tam 13 gol gördü.
Bu sezonki başarısızlığın sebeplerini gözden geçiren ve bunun gelecek sezona kılavuz olmasını düşünen Galatasaray, kalede yaşadığı sıkıntıyı transferle kapamanın hesaplarını yapıyor.
Muslera'nın sakatlanarak takımdan ayrılması sonrasında kaleye geçen Okan Kocuk, bu şansını gerektiği gibi değerlendiremezken, sarı-kırmızılılarda yine ikinci kaleci olarak kalmaya devam edecek.