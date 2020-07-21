Satılmasına kesin gözüyle bakılıyordu... Galatasaray'dan flaş Babel kararı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Satılmasına kesin gözüyle bakılıyordu... Cimbom'dan flaş karar!

Satılmasına kesin gözüyle bakılıyordu... 'dan flaş Babel kararı

Satılmasına kesin gözüyle bakılıyordu... Galatasaray'dan flaş Babel kararı

Sezon tamamlanmadan geri çağırılan ve bir daha kiralanmayacağı bildirilen için defteri kapatan , istenmeyen adam ilan edilen 'e bir şans daha verme kararı aldı.

2 yıl üst üste gelen şampiyonluğun ardından bu sene kupayı Medipol Başakşehir'e kaptıran 'da gelecek sezon planlamaları hız kesmeden devam ediyor.

Devre arası transfer döneminde Ajax'a kiralanan 'in satılmasına kesin gözüyle bakılırken, bir anda her şey tersine döndü.

Hürriyet'in haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, Monaco tarafından geri çağırılan 'nun bir daha kiralanmayacağının bildirilmesi üzerine rotayı Babel'e çevirdi.

Erken form tutmak için 'a dönen ve 'nde antrenmanlara çıkan Hollandalı yıldız hazırlık kampında da yer alacak.

tarafından hazırlık karşılaşmalarında şans verilecek olan 33 yaşındaki futbolcu, kendini kanıtlaması durumunda Onyekuru'dan boşalan sol kanadın yeni sahibi olacak.

  1. 21.07.2020
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