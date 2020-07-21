Satılmasına kesin gözüyle bakılıyordu... Galatasaray'dan flaş Babel kararı

2 yıl üst üste gelen şampiyonluğun ardından bu sene kupayı Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'da gelecek sezon planlamaları hız kesmeden devam ediyor.

Devre arası transfer döneminde Ajax'a kiralanan Ryan Babel'in satılmasına kesin gözüyle bakılırken, bir anda her şey tersine döndü.

Hürriyet'in haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, Monaco tarafından geri çağırılan Henry Onyekuru'nun bir daha kiralanmayacağının bildirilmesi üzerine rotayı Babel'e çevirdi.

Erken form tutmak için İstanbul'a dönen ve Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlara çıkan Hollandalı yıldız hazırlık kampında da yer alacak.

Fatih Terim tarafından hazırlık karşılaşmalarında şans verilecek olan 33 yaşındaki futbolcu, kendini kanıtlaması durumunda Onyekuru'dan boşalan sol kanadın yeni sahibi olacak.