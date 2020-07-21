Satılmasına kesin gözüyle bakılıyordu... Galatasaray'dan flaş Babel kararı
Sezon tamamlanmadan geri çağırılan ve bir daha kiralanmayacağı bildirilen Henry Onyekuru için defteri kapatan Galatasaray, istenmeyen adam ilan edilen Ryan Babel'e bir şans daha verme kararı aldı.
2 yıl üst üste gelen şampiyonluğun ardından bu sene kupayı Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'da gelecek sezon planlamaları hız kesmeden devam ediyor.
Devre arası transfer döneminde Ajax'a kiralanan Ryan Babel'in satılmasına kesin gözüyle bakılırken, bir anda her şey tersine döndü.
Hürriyet'in haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, Monaco tarafından geri çağırılan Henry Onyekuru'nun bir daha kiralanmayacağının bildirilmesi üzerine rotayı Babel'e çevirdi.
Erken form tutmak için İstanbul'a dönen ve Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlara çıkan Hollandalı yıldız hazırlık kampında da yer alacak.
Fatih Terim tarafından hazırlık karşılaşmalarında şans verilecek olan 33 yaşındaki futbolcu, kendini kanıtlaması durumunda Onyekuru'dan boşalan sol kanadın yeni sahibi olacak.
- 21.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Satılmasına kesin gözüyle bakılıyordu... Galatasaray'dan flaş Babel kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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