Fatih Terim'den büyük fedakarlık! Maaşları cebinden ödedi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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'den büyük fedakarlık! Maaşları cebinden ödedi

Fatih Terim'den büyük fedakarlık! Maaşları cebinden ödedi

'da 'in, sürecinde altyapı çalışanları ve diğer görevlilerin maaşlarının %40'lık kısmını cebinden karşıladığı ortaya çıktı.

sürecinde 100 milyon TL gelir kaybı yaşayan G.Saray'da futbolculardan ücretlerinde %15 indirim talep edilirken, kulüp personeli için kısa çalışma ödeneğinden yararlanıldı.

Sabah'ın haberine göre; Bu periyotta maaşların %60'ını devlet, %40'ını kulüp karşılarken, büyük bir fedakârlığa imza attı. Kulübün yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle 'daki altyapı çalışanları ve diğer görevlilerin maaşları kulüp tarafından tamamlanamadı.

Paralarının %60'lık bölümünü alan çalışanların ücretlerinin %40'lık kısmı ise daha sonra ödendi! Ancak bu noktada elini cebine atan Fatih Terim oldu. Florya'daki çalışanların ücretinin kalan bölümünü cebinden ödeyen Terim, herkesin yüzünü güldürdü.

  1. 21.07.2020
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