Transferde son durum ne? İşte Galatasaray'ın yeni sezon planlaması!
Galatasaray sezon sonunda büyük bir değişime hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, Arda Turan transferinden kaleci transferine, Feghouli'nin ayrılığı sonrası yerine kadroya dahil edilecek oyuncuya kadar birçok konuya açıklık getirdi. İşte o isimler ve detaylar...
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