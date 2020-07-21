En güçlü aday Sinan Bolat
Fernando Muslera'nın sakatlığında kaleye yerli takviyesi yapacak olan Galatasaray, bonservisi elinde bulunan eski oyuncusu Sinan Bolat'la görüşmelere başladı.
RAPID'DEN AYRILDI
2014 yılında Galatasaray'da bir yıl kiralık oynayan Sinan Bolat ardından Porto'ya dönmüştü. İki sezon Royal Antwerp'te forma giyen 31 yaşındaki eldiven, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Belçika ekibinden ayıldı.
- 21.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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