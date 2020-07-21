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21 Temmuz 2020, Salı
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En güçlü aday Sinan Bolat

'nın sakatlığında kaleye yerli takviyesi yapacak olan , bonservisi elinde bulunan eski oyuncusu 'la görüşmelere başladı.

'nın sakatlığında kaleye yerli takviyesi yapacak olan , bonservisi elinde bulunan eski oyuncusu 'la görüşmelere başladı. 'da iyi bir performans gösteren tecrübeli file bekçisi, eski takımına geri dönüşe sıcak bakıyor. Galatasaray forması giydiği dönemde Muslera ile arası iyi olduğu bilinen 31 yaşındaki futbolcu ile önümüzdeki günlerde masaya oturulmasına kesin gözle bakılıyor.

RAPID'DEN AYRILDI
2014 yılında Galatasaray'da bir yıl kiralık oynayan Sinan Bolat ardından Porto'ya dönmüştü. İki sezon Royal Antwerp'te forma giyen 31 yaşındaki eldiven, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Belçika ekibinden ayıldı.
  1. 21.7.2020
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