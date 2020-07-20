Transfer ateşini resmen yaktı! 'Seneye görüşürüz'
Süper Lig'de bitime 1 hafta kala özellikle son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla beklentilerin altında kalan Galatasaray gözünü gelecek sezona dikmiş durumda. Son günlerde transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, birçok isimle temaslarını sürdürürken, transfer listesinde bulunan bir isim için ilginç bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Süper Lig'de sezonun bitimine az bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Galatasaray'da Mariano gelecek sezon çok büyük ihtimalle takımda olmayacak. Bu sebepten sağ bek için arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde bulunan bir isim için temaslarını sıklaştırmış durumda.
Sarı-kırmızılıların yakındaki ilgilendiği 28 yaşındaki Norveçli oyuncu Omar Elabdellaoui geçtiğimiz günlerde yaptığı "Türkiye'de veya başka bir yerde ne yazılırsa yazılsın henüz hiçbir yere imza atmadım. Olympiacos'un bir önceliği var ama burada kalma durumum olmazsa gelecek adına bir karar vermem gerekecek ve dostça ayrılacağım" ifadeleri ile kafaları karıştırsa da Jimmy Durmaz ile sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği diyalog dikkat çekti.
Olimpiakos'la sözleşmesi biten ve Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Omar Elabdellaoui'nin Instagram paylaşımına Jimmy Durmaz yorum yaptı.
Galatasaray forması giyen Jimmy Durmaz, Norveçli futbolcunun paylaşımına, "Tebrikler, yakında görüşürüz" mesajını bıraktı. Bu yorum sonrası transferin gerçekleşeceğine dair beklentiler taraftar nezdinde daha da arttı.
- 20.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 14:58
- Galatasaray'ın gözdesi konuştu! "Transfer olmak istiyorum"
- Dünya yıldızları için devrede! Emre Belözoğlu'ndan online transfer görüşmesi
- Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 7 yolcu birden
- Max Kruse'nin gergin transfer bekleyişi! 3 talibi var ama Fenerbahçe...
- Tolgay Arslan'la transfer buluşması! Almanlar duyurdu
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Transfer ateşini resmen yaktı! 'Seneye görüşürüz' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.