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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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ateşini resmen yaktı! 'Seneye görüşürüz'

Transfer ateşini resmen yaktı! 'Seneye görüşürüz'

'de bitime 1 hafta kala özellikle son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla beklentilerin altında kalan gözünü gelecek sezona dikmiş durumda. Son günlerde çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, birçok isimle temaslarını sürdürürken, transfer listesinde bulunan bir isim için ilginç bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

'de sezonun bitimine az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran kulüplerden 'da Mariano gelecek sezon çok büyük ihtimalle takımda olmayacak. Bu sebepten sağ bek için arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde bulunan bir isim için temaslarını sıklaştırmış durumda.

Sarı-kırmızılıların yakındaki ilgilendiği 28 yaşındaki Norveçli oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı "'de veya başka bir yerde ne yazılırsa yazılsın henüz hiçbir yere imza atmadım. Olympiacos'un bir önceliği var ama burada kalma durumum olmazsa gelecek adına bir karar vermem gerekecek ve dostça ayrılacağım" ifadeleri ile kafaları karıştırsa da Jimmy Durmaz ile sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği diyalog dikkat çekti.

Olimpiakos'la sözleşmesi biten ve Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Omar Elabdellaoui'nin paylaşımına Jimmy Durmaz yorum yaptı.

Galatasaray forması giyen Jimmy Durmaz, Norveçli futbolcunun paylaşımına, "Tebrikler, yakında görüşürüz" mesajını bıraktı. Bu yorum sonrası transferin gerçekleşeceğine dair beklentiler taraftar nezdinde daha da arttı.

  1. 20.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 14:58
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