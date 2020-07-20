Transfer ateşini resmen yaktı! 'Seneye görüşürüz'

Süper Lig'de sezonun bitimine az bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Galatasaray'da Mariano gelecek sezon çok büyük ihtimalle takımda olmayacak. Bu sebepten sağ bek için arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde bulunan bir isim için temaslarını sıklaştırmış durumda.

Sarı-kırmızılıların yakındaki ilgilendiği 28 yaşındaki Norveçli oyuncu Omar Elabdellaoui geçtiğimiz günlerde yaptığı "Türkiye'de veya başka bir yerde ne yazılırsa yazılsın henüz hiçbir yere imza atmadım. Olympiacos'un bir önceliği var ama burada kalma durumum olmazsa gelecek adına bir karar vermem gerekecek ve dostça ayrılacağım" ifadeleri ile kafaları karıştırsa da Jimmy Durmaz ile sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği diyalog dikkat çekti.

Olimpiakos'la sözleşmesi biten ve Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Omar Elabdellaoui'nin Instagram paylaşımına Jimmy Durmaz yorum yaptı.

Galatasaray forması giyen Jimmy Durmaz, Norveçli futbolcunun paylaşımına, "Tebrikler, yakında görüşürüz" mesajını bıraktı. Bu yorum sonrası transferin gerçekleşeceğine dair beklentiler taraftar nezdinde daha da arttı.