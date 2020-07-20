Galatasaray'ın gözdesi konuştu! 'Transfer olmak istiyorum' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Galatasaray'ın gözdesi konuştu! "Transfer olmak istiyorum"

Galatasaray'da son dakika haberi... Kısa süre önce sarı kırmızılı takımın scoutlarının onay verdiği iddia edilen Ghayas Zahid, yaptığı açıklamada transferine ilişkin net konuştu ve açık kapı bıraktı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
20 Temmuz 2020 Pazartesi 14:09 Güncelleme: 20.07.2020 14:15
Galatasaray'ın transfer gözdesi konuştu! Transfer olmak istiyorum

Son olarak Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelen Galatasaray, mücadeleden 3-1'lik üstünlükle ayrılmış ve özlem duyduğu 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

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Galatasaray'ın transfer gözdesi konuştu! Transfer olmak istiyorum

Sezonun sona ermesiyle beraber mali olarak küçülmeye gideceği bilinen Cimbom, yıldız isimlerden ziyade scoutların bulduğu başarılı isimlere göz dikiyor.

Galatasaray'ın transfer gözdesi konuştu! Transfer olmak istiyorum

Bu bağlamda sezon sonunda ayrılması beklenilen Younes Belhanda yerine yeni bir orta saha arayışında olan Galatasaray'ın, gündemine Ghayas Zahid'i aldığı yazılmıştı.

Galatasaray'ın transfer gözdesi konuştu! Transfer olmak istiyorum

Yıldız futbolcu, yaptığı açıklamada sarı kırmızılılara transferine dair sinyaller verdi.

Galatasaray'ın transfer gözdesi konuştu! Transfer olmak istiyorum

Norveç medyasında açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, geleceğine ilişkin konuşurken hem APOEL'den ayrılık sürecini anlattı, hem de Galatasaray transferine ilişkin konuştu. İşte o sözler;

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