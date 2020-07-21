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21 Temmuz 2020, Salı
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Jimmy kafa karıştırdı

Jimmy kafa karıştırdı

Jimmy Durmaz, Elabdellaoui’ye “Tebrikler kardeşim” diye mesaj attı.

'ın sağ bek transferi için anlaşmaya vardığı iddia edilen , kısa bir süre önce transferin bitmediğini ve önceliğinin 'ta kalmak olduğunu açıkladı. Dün Jimmy Durmaz da kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı. Olympiakos'tan eski takım arkadaşı Omar Elabdellaoui'ye "Tebrikler Kardeşim, yakında görüşürüz" mesajını gönderdi. Bu paylaşım, hangi takımda buluşacakları konusunda taraftarların kafasının karışmasına neden oldu.
  1. 21.7.2020
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