Danijel Aleksic'ten Galatasaray'a flaş gönderme! Falcao...

Süper Lig'de tarihinde ilk defa şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'in kilit oyuncuları arasında yer alan Aleksic'ten gündem yaratan açıklamalar geldi. Sırp orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın sezon başında büyük bir sükse ile kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao'nun transferine göndermede bulundu.





Ajansspor'un derlediği habere göre Mozzartsport'a konuşan Aleksic, "Oturup düşünüyorum. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Duygularla doluyum ve nereden sözlerime başlayacağımı bilmiyorum. Bir yıl önce iyi organize olan bir kulübe Başakşehir'e geldim. Dünya futbolunda önemli yer edinmiş oyuncularla oynamaktan dolayı çok mutluyum. Ve sonunda, kariyerimdeki ilk, kulübün için de tarihteki ilk şampiyonluğumuzu kazandık, katkıda bulundum. Artık biyografimde sonsuza dek bir kez şampiyon olduğum yazılacak. Kulübün tarihinde, Başakşehir'e ilk şampiyonluğu getiren oyuncular arasında benimde adım yer alacak. Bu benim için inanılmaz" dedi.

"DİĞER TAKIMLARA GÖRE DAHA AZ TARAFTARIMIZ VAR"

Diğer takımlara göre daha az taraftarlarının olduğunun altını çizen 29 yaşındaki oyuncu, "Çok sayıda taraftarı olmayan bir kulübüz. İstanbul devleri gibi fantastik bir taraftar topluluğuna sahip değiliz, bu yüzden bu ortamlar bize hiç yabancı değildi. Boş stadyumların önünde onlar daha fazla puan kaybettiler, çünkü 40 bin-50 bin taraftarın önlerinde oynadığınızda sizleri bu taraftar gücü ile açabiliyorlar ve maçları kazanabiliyorlar. Örnek verecek olsak Liverpool'un taraftarı gibi. O taraftarın önünde oynadığın zaman ve maçı kazanmak istiyorsan onlardan daha iyi olman gerekiyor. Kazanmak istiyorsak her zaman rakipten daha iyi olmalıyız" açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY FALCAO İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI, NE İÇİN?"

Türkiye'de her büyük takımın parası olduğunu vurgulayan Sırp oyuncu, "İstikrarlı kulübün ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ancak en iyi organize kulüp olduğumuzu size söyleyebilirim. Her Euro'nun nere gittiğini biliyoruz. Açıkça söylemek gerekirse Türkiye'de her büyük takımın parası var. Ama asıl fark onları nasıl harcadığıdır. Galatasaray'ı örnek olarak alalım: Geçen yaz 33-34 yaşındaki bir oyuncu olan Radamel Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve ona 7 milyon Euro ödedi. Ne için, Kolombiya'nın onuru olduğu için, ama bu iyi bir iş örneği mi? Başakşehir'de böyle bir harcama yok ve bu yüzden ülkenin en iyi yönetilen kulübüyüz. Avrupa'da da kendimizi göstereceğiz. Şimdi dünyanın dört bir yanından büyük oyuncular buraya gelmek isteyecektir" diye konuştu.