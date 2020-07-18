İngilizlerin Luyindama ısrarı
Everton Teknik Direktörü Ancelotti, transfer listesinin ilk sırasına Luyindama'yı yazdı.
Everton Teknik Direktörü Ancelotti, transfer listesinin ilk sırasına Luyindama'yı yazdı. İtalyanlan çalıştırıcı, yönetime Luyindama'yı mutlaka istediğini iletti. Galatasaray önceki pazarlıklarda kapıyı 15 milyon euro'dan açmıştı. Cimbom, 1 euro dahi düşmeyi düşünmüyor.
- 18.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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