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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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İngilizlerin ısrarı

İngilizlerin Luyindama ısrarı

, listesinin ilk sırasına 'yı yazdı.

Everton Teknik Direktörü Ancelotti, listesinin ilk sırasına 'yı yazdı. İtalyanlan çalıştırıcı, yönetime Luyindama'yı mutlaka istediğini iletti. önceki pazarlıklarda kapıyı 15 milyon euro'dan açmıştı. Cimbom, 1 euro dahi düşmeyi düşünmüyor.

  1. 18.7.2020
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