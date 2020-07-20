Son dakika: Fatih Terim'den bir sürpriz daha! Hakan Balta teknik ekibe geliyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Fatih Terim tercihini yaptı! Hasan Şaş'ın yerine o geliyor

'den bir sürpriz daha! teknik ekibe geliyor

Fatih Terim'den bir sürpriz daha! Hakan Balta teknik ekibe geliyor

'da son dakika haberi... Kısa süre önce Hasan Şaş ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar, teknik heyete yepyeni bir isim kazandırıypr. Buna göre teknik direktör , eski öğrencisi 'yı kadrosuna alıyor. İşte detaylar...

'da yeni sezonda teknik kadro da değişecek.

Transferde yeni bir takım iskeleti kurmayı planlayan sarı kırmızılılar, teknik ekipte değişikliğe gidecek.

TRT Spor'un haberine göre, futbol hayatına nokta koyan Selçuk İnan'ı teknik ekibe dahil eden , eski öğrencisi 'yı da kadrosuna alıyor.

2018 yılında futbolu Galatasaray'da bırakan Hakan Balta, yeni sezonda Terim'in yardımcılarından olacak.

Böylelikle Hasan Şaş'ın görevi bırakmasının ardından sarı kırmızılılar, teknik kadroya 2 eski futbolcusunu daha dahil etmiş oldu.

Yeni sezonda Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik ekibinde, Levent Şahin, Ümit Davala, Selçuk İnan ve Hakan Balta olacak.

  1. 20.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 17:42
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