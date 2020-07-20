Fatih Terim'den bir sürpriz daha! Hakan Balta teknik ekibe geliyor
Galatasaray'da son dakika haberi... Kısa süre önce Hasan Şaş ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar, teknik heyete yepyeni bir isim kazandırıypr. Buna göre teknik direktör Fatih Terim, eski öğrencisi Hakan Balta'yı kadrosuna alıyor. İşte detaylar...
Galatasaray'da yeni sezonda teknik kadro da değişecek.
Transferde yeni bir takım iskeleti kurmayı planlayan sarı kırmızılılar, teknik ekipte değişikliğe gidecek.
TRT Spor'un haberine göre, futbol hayatına nokta koyan Selçuk İnan'ı teknik ekibe dahil eden Fatih Terim, eski öğrencisi Hakan Balta'yı da kadrosuna alıyor.
2018 yılında futbolu Galatasaray'da bırakan Hakan Balta, yeni sezonda Terim'in yardımcılarından olacak.
Böylelikle Hasan Şaş'ın görevi bırakmasının ardından sarı kırmızılılar, teknik kadroya 2 eski futbolcusunu daha dahil etmiş oldu.
Yeni sezonda Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik ekibinde, Levent Şahin, Ümit Davala, Selçuk İnan ve Hakan Balta olacak.
- 20.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 17:42
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim'den bir sürpriz daha! Hakan Balta teknik ekibe geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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