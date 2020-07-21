Son dakika: Antalyaspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Antalyaspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Son dakika: - maçının hakemi belli oldu!

Son dakika: Antalyaspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 34. haftasında , deplasmanda Fraport-TAV ile karşı karşıya gelecek. TFF, yaptığı açıklamada mücadelenin hakeminin olacağını açıkladı.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

TFF, konu ile ilgili yaptığı duyuruda, 24 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de başlayacak maçın tarafından yönetileceğini açıkladı.

  1. 21.07.2020
  2. Güncelleme: 21.07.2020 13:46
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