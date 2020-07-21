Son dakika: Antalyaspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. TFF, yaptığı açıklamada mücadelenin hakeminin Suat Arslanboğa olacağını açıkladı.
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
TFF, konu ile ilgili yaptığı duyuruda, 24 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de başlayacak maçın Suat Arslanboğa tarafından yönetileceğini açıkladı.
- 21.07.2020
- Güncelleme: 21.07.2020 13:46
- Son dakika: Antalyaspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Antalyaspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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