Son dakika: Antalyaspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF, konu ile ilgili yaptığı duyuruda, 24 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de başlayacak maçın Suat Arslanboğa tarafından yönetileceğini açıkladı.