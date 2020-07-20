Galatasaray'da kriz çözülüyor! Maicon imzaya çok yakın

Galatasaray - Al Nasr - Maicon krizi son bulmak üzere. Suudi basınında yer alan bilgilere göre Al Nasrlı yetkililer, sarı kırmızılıları ikna etmeye çok yaklaştı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre kısa süre önce istenilen bonservis miktarından dolayı rest çeken Al Nasr'ın, yeniden sarı kırmızılı yetkililerle masaya oturduğu ve bu kez uzlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.

TAPUSU VERİLECEK

Öte yandan Galatasaray ve Al Nasr yetkilileri arasındaki müzakerelerin ''bonservis" başlığı ile ilerlediği belirtilirken, mali anlamda el sıkışıldığı kaydedildi.

'DİKKAT ÇEKİCİ PERFORMANS'

Suudi basınında yer alan haberin son bölümünde Maicon'un performansından övgü ile bahsedilirken, yıldız savunmacının performansı, kulübe geldiği günden bu yana 'dikkat çekici' olarak belirtildi.