Galatasaray'da kriz çözülüyor! Maicon imzaya çok yakın
Galatasaray'da son dakika haberi... Al Nasr'daki kariyeri yılan hikayesine dönen Maicon için Arap medyasında önemli bir haber kaleme alındı. Buna göre Suudi kulübünün yöneticileri ve Galatasaraylı yetkililer arasındaki pürüz neredeyse giderildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray - Al Nasr - Maicon krizi son bulmak üzere. Suudi basınında yer alan bilgilere göre Al Nasrlı yetkililer, sarı kırmızılıları ikna etmeye çok yaklaştı.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre kısa süre önce istenilen bonservis miktarından dolayı rest çeken Al Nasr'ın, yeniden sarı kırmızılı yetkililerle masaya oturduğu ve bu kez uzlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.
TAPUSU VERİLECEK
Öte yandan Galatasaray ve Al Nasr yetkilileri arasındaki müzakerelerin ''bonservis" başlığı ile ilerlediği belirtilirken, mali anlamda el sıkışıldığı kaydedildi.
'DİKKAT ÇEKİCİ PERFORMANS'
Suudi basınında yer alan haberin son bölümünde Maicon'un performansından övgü ile bahsedilirken, yıldız savunmacının performansı, kulübe geldiği günden bu yana 'dikkat çekici' olarak belirtildi.
- 20.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da kriz çözülüyor! Maicon imzaya çok yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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