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21 Temmuz 2020, Salı
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’u çok istediler

Mert Günok’u çok istediler

'nın artık 'la özdeşleştiğini ve çok beğendiğini belirten , 'ın sarı-kırmızılı takımın kapısından döndüğünü ifade etti.

Fernando Muslera'nın artık 'la özdeşleştiğini ve çok beğendiğini belirten , 'ın sarı-kırmızılı takımın kapısından döndüğünü ifade etti. Demirbaş, "Galatasaray, Mert Günok'u çok istedi ancak alamadı. dönüşünde transferi vardı ancak bu gerçekleşmedi" dedi.
  1. 21.7.2020
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