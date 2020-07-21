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21 Temmuz 2020, Salı
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Cicaldau gündemde

Cicaldau gündemde

Hem hem de Lemina'nın ayrılacağı ortamda 'da gündeme Romanya'nın Criavo takımında oynayan geldi.

Hem hem de Lemina'nın ayrılacağı ortamda 'da gündeme Romanya'nın Criavo takımında oynayan geldi… 23 yaşındaki Rumen oyuncunun peşinde Sampdoria'nın da bulunduğu bildirildi. Cicaldau'nun menajerlik haklarını 'dan bir şirkete vermesi, Galatasaray için dezavantaj olarak değerlendirildi. Ancak yine de girişimler devam edecek.
  1. 21.7.2020
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