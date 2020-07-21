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21 Temmuz 2020, Salı
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Oğulcan imzayı attı

Oğulcan imzayı attı

, sonunda 'a imza attı. talimatlarının kendisine tanıdığı hakkı kullanan oyuncu 2 sezon boyunca Galatasaray forması giyecek.

, sonunda 'a imza attı. talimatlarının kendisine tanıdığı hakkı kullanan oyuncu 2 sezon boyunca Galatasaray forması giyecek. Oğulcan, Galatasaray'dan 4 milyon TL alacak. Ayrıca 2 milyon TL de imza parası ödenecek. İlk 1 milyon TL'si, sezon başlayınca ikinci taksiti ise 1 Ocak 2021 tarihiyle hesabına yatırılacak. Oğulcan'ın sözleşmesinde ayrıca rakamları belli olmasa da milli takıma seçilmesi durumunda ekstra bir bonus daha bulunuyor.
  1. 21.7.2020
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