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21 Temmuz 2020, Salı
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’i gözüne kestirdi

Yusuf Demir’i gözüne kestirdi

Altyapıdaki yetenekli isimleri yakından takip eden 'in bir gözü de gurbetçi gençlerde... Henüz 16 yaşında olmasına rağmen 'de A takıma kadar yükselen , 'in dikkatini çeken isimler arasında.

Altyapıdaki yetenekli isimleri yakından takip eden 'in bir gözü de gurbetçi gençlerde... Henüz 16 yaşında olmasına rağmen 'de A takıma kadar yükselen , 'in dikkatini çeken isimler arasında… 'deki tüm takımların genç oyuncuların peşinde koştuğu dönemde Yusuf'u gündemine alan tecrübeli hoca, transferi için gerekli girişimlerin yapılmasını talep etti.
  1. 21.7.2020
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