Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ikinci transfer düellosu! Süper Lig'in yıldızı...

Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez Süper Lig'in başka bir yıldızı için kozlarını paylaşıyor. Garry Rodrigus'ten beklenen verimi alamayan sarı-lacivertli ekip bu bölgeyi güçlendirmek isterken, Cimbom Polonyalı yıldızla Henry Onyekuru'nun boşluğunu doldurmayı hedefliyor. İşte detaylar...