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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ikinci transfer düellosu! Süper Lig'in yıldızı...
Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez Süper Lig'in başka bir yıldızı için kozlarını paylaşıyor. Garry Rodrigus'ten beklenen verimi alamayan sarı-lacivertli ekip bu bölgeyi güçlendirmek isterken, Cimbom Polonyalı yıldızla Henry Onyekuru'nun boşluğunu doldurmayı hedefliyor. İşte detaylar...
20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:35
Güncelleme: 20.07.2020 17:35
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Süper Lig'de sezonu 7. sırada tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, gelecek vadeden yıldız isimleri de mercek altına alırken, bu futbolculardan birisinin Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Polonyalı futbolcu Konrad Michalak olduğu öğrenildi.
Devre arasında Rusya'nın Grozny takımından sezon sonuna kadar kiralık olarak Ankaragücü'ne gelen 22 yaşındaki futbolcu, forma giydiği mücadelelerde süratiyle dikkat çekerken birçok kulübün de transfer listesine girmişti.
Sezon başında kadrosuna Garry Rodrigues'i katan ancak bu futbolcudan beklediği verimi bir türlü alamayan Fenerbahçe, Rodrigues tipinde bir futbolcu arayışına girerken, aradığı ismi Ankaragücü'nde buldu.
Sarı-lacivertliler, ligin en süratli oyunculardan birisi olan Michalak'ı transfer listesine dahil etti.