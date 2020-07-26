Kaan Ayhan'dan Fenerbahçeli iş adamına flaş yanıt! "Galatasaray'ı istiyorum" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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'dan Fenerbahçeli iş adamına flaş yanıt! "'ı istiyorum"

Kaan Ayhan'dan Fenerbahçeli iş adamına flaş yanıt! "Galatasaray'ı istiyorum"

Fenerbahçeli bir iş adamıyla özel görüşme gerçekleştiren milli yıldız , 'a olmak istediğini belirtti ve bu durumu menajerine de bildirdi.

çalışmalarına hız veren ve Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ile Kerem Aktürk'ü kadrosuna katan 'da yerli harekatı devam ediyor.

'de 6'ncı tamamlanan sezonun ardından büyük bir yapılanma içerisine giren ve Ağustos ayının ilk bölümüne tüm transferleri yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılılarda en büyük hedeflerden biri 'ın transferi.

'in milli takımdan da öğrencisi olan 25 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Kaan Ayhan, bir sonraki takımının Galatasaray olmasını istediğini temsilcilerine bildirdi. Takımı Fortuna Düsselfdorf'un 'ya vedası üzerine talipleri artan defans oyuncusu için de devreye girerken, bir iş adamının milli futbolcuyu sarı-lacivertli kulübe kazandırmak amacıyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Ancak Kaan, Galatasaray'a gitmek istediğini yineledi.

Galatasaray'ın Düsselfdorf'a serbest kalma bedelini ödeyip Kaan'ı kadrosuna katması bekleniyor.

  1. 26.07.2020
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