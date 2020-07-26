Kaan Ayhan'dan Fenerbahçeli iş adamına flaş yanıt! "Galatasaray'ı istiyorum"
Fenerbahçeli bir iş adamıyla özel görüşme gerçekleştiren milli yıldız Kaan Ayhan, Galatasaray'a transfer olmak istediğini belirtti ve bu durumu menajerine de bildirdi.
Transfer çalışmalarına hız veren ve Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ile Kerem Aktürk'ü kadrosuna katan Galatasaray'da yerli harekatı devam ediyor.
Süper Lig'de 6'ncı tamamlanan sezonun ardından büyük bir yapılanma içerisine giren ve Ağustos ayının ilk bölümüne tüm transferleri yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılılarda en büyük hedeflerden biri Kaan Ayhan'ın transferi.
Fatih Terim'in milli takımdan da öğrencisi olan 25 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Kaan Ayhan, bir sonraki takımının Galatasaray olmasını istediğini temsilcilerine bildirdi. Takımı Fortuna Düsselfdorf'un Almanya Bundesliga'ya vedası üzerine talipleri artan defans oyuncusu için Fenerbahçe de devreye girerken, bir iş adamının milli futbolcuyu sarı-lacivertli kulübe kazandırmak amacıyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Ancak Kaan, Galatasaray'a gitmek istediğini yineledi.
Galatasaray'ın Düsselfdorf'a serbest kalma bedelini ödeyip Kaan'ı kadrosuna katması bekleniyor.
- 26.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kaan Ayhan'dan Fenerbahçeli iş adamına flaş yanıt! "Galatasaray'ı istiyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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