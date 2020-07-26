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26 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Galatasaray yeni golcüsüne kavuşuyor! Birkaç gün içinde...

yeni transferine kavuşuyor! Robertha birkaç gün içinde...

Galatasaray yeni transferine kavuşuyor! Robertha birkaç gün içinde...

'da son dakika haberi... Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başlayan sarı kırmızılıların gündemine kısa süre önce Levski Sofya forması giyen gelmişti. İddialara göre bu transferin resmiyete kavuşması için artık günler kaldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu 56 puanla 6. sırada tamamlamış ve Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanamamıştı.

Sezonun sona ermesiyle beraber eski yıldızları Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'ı kadrosuna katacağı iddia edilen sarı kırmızılıların, bir transferi daha açıklama noktasına geldiği belirtildi.

Kısa süre önce Galatasaray'ın gündemine gelen Levski Sofya'nın golcüsü ile ilgili çıkan haberlerde oyuncunun transferinin birkaç gün içinde gerçekleşebileceği ifade edildi.

FERENCVAROS REDDEDİLDİ
Öte yandan Levski Sofya'nın, Macaristan ekibi Ferencvaros'un 1 milyon euroluk teklifini reddettiği aktarıldı.

Nigel Robertha, bu sezon toplamda 16 maça çıkarken 9 gol 2 asist üretti.

  1. 26.07.2020
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