Galatasaray yeni transferine kavuşuyor! Robertha birkaç gün içinde...

Galatasaray, 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu 56 puanla 6. sırada tamamlamış ve Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanamamıştı.

Sezonun sona ermesiyle beraber eski yıldızları Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'ı kadrosuna katacağı iddia edilen sarı kırmızılıların, bir transferi daha açıklama noktasına geldiği belirtildi.

Kısa süre önce Galatasaray'ın gündemine gelen Levski Sofya'nın golcüsü Nigel Robertha ile ilgili çıkan haberlerde oyuncunun transferinin birkaç gün içinde gerçekleşebileceği ifade edildi.

FERENCVAROS REDDEDİLDİ

Öte yandan Levski Sofya'nın, Macaristan ekibi Ferencvaros'un 1 milyon euroluk teklifini reddettiği aktarıldı.

Nigel Robertha, bu sezon toplamda 16 maça çıkarken 9 gol 2 asist üretti.