Galatasaray yeni transferine kavuşuyor! Robertha birkaç gün içinde...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başlayan sarı kırmızılıların gündemine kısa süre önce Levski Sofya forması giyen Nigel Robertha gelmişti. İddialara göre bu transferin resmiyete kavuşması için artık günler kaldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray, 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu 56 puanla 6. sırada tamamlamış ve Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanamamıştı.
Sezonun sona ermesiyle beraber eski yıldızları Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'ı kadrosuna katacağı iddia edilen sarı kırmızılıların, bir transferi daha açıklama noktasına geldiği belirtildi.
Kısa süre önce Galatasaray'ın gündemine gelen Levski Sofya'nın golcüsü Nigel Robertha ile ilgili çıkan haberlerde oyuncunun transferinin birkaç gün içinde gerçekleşebileceği ifade edildi.
FERENCVAROS REDDEDİLDİ
Öte yandan Levski Sofya'nın, Macaristan ekibi Ferencvaros'un 1 milyon euroluk teklifini reddettiği aktarıldı.
Nigel Robertha, bu sezon toplamda 16 maça çıkarken 9 gol 2 asist üretti.
- 26.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray yeni transferine kavuşuyor! Robertha birkaç gün içinde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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