İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Turan Galatasaray'a...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılara dönüşü soru işareti olan Arda Turan için İtalyan medyası önemli bir habere imza attı. İşte detaylar...
Arda Turan, Galatasaray'a dönüyor! Uzun bir süredir ismi eski takımı Galatasaray ile anılan 33 yaşındaki futbolcunun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İtalyan Tutto Mercato Web sitesinin haberine göre Arda Turan, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli futbolcunun birkaç gün içinde sarı kırmızılı kulüp ile resmi sözleşme imzalayacağı duyuruldu.
''BİR BİLDİKLERİ VAR DESİNLER...''
Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından ''Galatasaraylılardan bir ricam var. Alacağımız futbolcular için bir bildikleri var da alıyorlar desinler'' ifadelerini kullanmıştı.
TERİM DE ÇOK İSTİYOR
Terim'in de eski öğrencisi Arda Turan'ı Galatasaray'da görmek istediği belirtiliyordu. Arda Turan, geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir formasıyla sadece 179 dakika sahada kalmıştı.
- 26.07.2020
- Güncelleme: 26.07.2020 17:49
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Turan Galatasaray'a... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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