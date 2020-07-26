Son dakika: İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Turan Galatasaray'a... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Turan Galatasaray'a...

İtalyanlar transferi duyurdu! 'a...

İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Turan Galatasaray'a...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılara dönüşü soru işareti olan için İtalyan medyası önemli bir habere imza attı. İşte detaylar...

, 'a dönüyor! Uzun bir süredir ismi eski takımı Galatasaray ile anılan 33 yaşındaki futbolcunun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan Tutto Mercato Web sitesinin haberine göre Arda Turan, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli futbolcunun birkaç gün içinde sarı kırmızılı kulüp ile resmi sözleşme imzalayacağı duyuruldu.

''BİR BİLDİKLERİ VAR DESİNLER...''

, Antalyaspor maçının ardından ''Galatasaraylılardan bir ricam var. Alacağımız futbolcular için bir bildikleri var da alıyorlar desinler'' ifadelerini kullanmıştı.

TERİM DE ÇOK İSTİYOR

Terim'in de eski öğrencisi Arda Turan'ı Galatasaray'da görmek istediği belirtiliyordu. Arda Turan, geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir formasıyla sadece 179 dakika sahada kalmıştı.

  1. 26.07.2020
  2. Güncelleme: 26.07.2020 17:49
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