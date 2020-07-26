Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu Marcao oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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'ın en istikrarlı futbolcusu Marcao oldu!

Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu Marcao oldu!

Bu sezon forma giydiği 28 karşılaşmada 2 bin 473 dakika süre alan Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, 'ın en istikrarlı ismi olmayı başardı. 24 yaşındaki stoper, kart görme istatistiklerinde de zirveye yerleşti.

'ın 'de bu sezon formasını giyen futbolcular arasında en istikrarlısı, Marcos do Nascimento Teixeira "Marcao" oldu. Sarı-kırmızılı takımda bu sezon lig müsabakalarında 32 farklı futbolcu forma giydi. Bu futbolcular arasında en fazla süreyi, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao aldı. 24 yaşındaki stoper, tamamı ilk 11'de olmak üzere 28 müsabakada oynadı ve 2 bin 473 dakika sahada kaldı.

Marcao'yu bir başka Brezilyalı Mariano Filho takip etti. Mariano, 28 maçın 26'sında ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, 2 bin 318 dakika süre aldı.

Galatasaray'a 2011'de olan ve her sezon takımın en istikrarlısı unvanını alan , bu sezon üçüncü sıraya geriledi. Ligin 27. haftasındaki mücadelesinde kaval kemiği kırılan Uruguaylı futbolcu, tamamı ilk 11'de olmak üzere 26 müsabakada kaleyi korudu. Muslera, toplamda 2 bin 274 dakika formasını terletti.

EN GOLCÜSÜ FALCAO

Galatasaray'ın ligde bu sezon en fazla gol atan futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılı ekibe sezon başında transfer edilen Kolombiyalı yıldız, 16 müsabakada 10 kez fileleri havalandırdı. Falcao'yu 7 kez gol sevinci yaşayan ile 6 kez fileleri havalandıran takip etti.

Galatasaray'da ile devre arasında takımdan ayrılan 5'er, Emre Akbaba 4, 3, , Marcelo Saracchi ve sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Florin Andone 2'şer, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo, Yunus Akgün, Taylan Antalyalı ve da 1'er kez rakip ağları havalandırdı.

Sezonu 55 golle tamamlayan Galatasaray'ın 4 golünü ise Antalyaspor'dan , Göztepe'den Lamine Gassama, Çaykur Rizespor'dan Montassar Talbi ve Kasımpaşa'dan Yassine Meriah kendi kalesine gönderdi.

EN HIRÇINI MARCAO

Galatasaray'da sezonun en hırçın futbolcusu olarak Marcao öne çıktı. Bu sezon Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı giyen 32 futbolcu, 7 kırmızı, 77 sarı kart gördü.

Bu futbolculardan Brezilyalı savunmacı Marcao, 28 lig müsabakasında 1 kırmızı, 11 sarı kartla en hırçın isim olarak dikkati çekti. Marcao'nun ardından en hırçın isim 1 kırmızı, 7 sarı kartla Younes Belhanda oldu. Bu oyuncuları birer kırmızı, üçer sarı kartla Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Jean Michael Seri izledi. Fazla forma şansı bulamayan ile devre arasında takımdan ayrılan Emre Mor da 1'er kez kırmızı kart görerek oyundan atıldı.


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  1. 26.07.2020
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