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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Fatih Terim'den orta sahaya gurbetçi transferi! ...

Fatih Terim'den orta sahaya gurbetçi transferi! Salih Özcan...

Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan 'da teknik direktör Fatih Terim, çok alternatifli bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Aktarılan bilgilere göre sarı kırmızılılar, orta sahanın göbeğine bonservisi Köln'de bulunan 'ı istiyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezon için kolları sıvadı. Sarı kırmızılı kulübün hocası, transferde rotayı Almanya'ya çevirdi.

Terim, son olarak Holstein Kiel takımında kiralık forma giyen 'ı istediğini yönetime bildirdi.

YENİDEN ŞAMPİYONLUK İSTİYOR
Todofichajes.com'un haberine göre sarı kırmızılı teknik direktör gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor ve bu sebeple derin ve rekabetçi bir kadro oluşturmak istiyor.

UZUN ZAMANDIR TAKİPTE
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fatih Terim, yardımcıları ve scoutları aracılığıyla Salih Özcan'ı uzun süredir takip ettiriyordu.

BONSERVİSİ 5 MİLYON
Öte yandan Salih'in Köln ile 2023 yılına dek kontratının bulunduğu ve Alman ekibinin oyuncusunu 5 milyon euro gibi bir bedelle serbest bırakabileceği ifade edildi.

  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 22.07.2020 17:51
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