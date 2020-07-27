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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Avrupa artık CAS’a bağlı

Avrupa artık CAS’a bağlı

Bu sezon hedeflerinden bir bir kopan , kuruluş gayesi olan Avrupa kupalarının da dışında kaldı.

Sarı-kırmızılılar, ligin son maçında deplasmanda ile karşılaştı. Son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve bu gol Cimbom'a pahalıya mal oldu. Bir gün sonra 'un 'u yenmesiyle birlikte ligi 6. sırada tamamladı ve Avrupa kupalarının dışında kaldı. , ancak bir yıl men cezası alan 'un CAS'a yaptığı itirazın kabul edilmemesi halinde Avrupa Ligi'nde yer alabilecek.

TARİHTE İLK KEZ
'de 2019-20 sezonu sona erdi ve lig tarihinde bir ilk yaşandı. İki ezeli rakip, ilk kez lig tarihinde aynı sezonu birlikte ilk 4'ün dışında tamamladılar. Galatasaray, ligi 6, ise 7. sırada bitirdi.

  1. 27.7.2020
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