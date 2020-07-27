Avrupa artık CAS’a bağlı
Bu sezon hedeflerinden bir bir kopan Galatasaray, kuruluş gayesi olan Avrupa kupalarının da dışında kaldı.
Sarı-kırmızılılar, ligin son maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve bu gol Cimbom'a pahalıya mal oldu. Bir gün sonra Alanyaspor'un Konyaspor'u yenmesiyle birlikte ligi 6. sırada tamamladı ve Avrupa kupalarının dışında kaldı. Galatasaray, ancak bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un CAS'a yaptığı itirazın kabul edilmemesi halinde Avrupa Ligi'nde yer alabilecek.
TARİHTE İLK KEZ
Süper Lig'de 2019-20 sezonu sona erdi ve lig tarihinde bir ilk yaşandı. İki ezeli rakip, ilk kez lig tarihinde aynı sezonu birlikte ilk 4'ün dışında tamamladılar. Galatasaray, ligi 6, Fenerbahçe ise 7. sırada bitirdi.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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