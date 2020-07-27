Avrupa artık CAS’a bağlı

Sarı-kırmızılılar, ligin son maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve bu gol Cimbom'a pahalıya mal oldu. Bir gün sonra Alanyaspor'un Konyaspor'u yenmesiyle birlikte ligi 6. sırada tamamladı ve Avrupa kupalarının dışında kaldı. Galatasaray, ancak bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un CAS'a yaptığı itirazın kabul edilmemesi halinde Avrupa Ligi'nde yer alabilecek.



TARİHTE İLK KEZ

Süper Lig'de 2019-20 sezonu sona erdi ve lig tarihinde bir ilk yaşandı. İki ezeli rakip, ilk kez lig tarihinde aynı sezonu birlikte ilk 4'ün dışında tamamladılar. Galatasaray, ligi 6, Fenerbahçe ise 7. sırada bitirdi.