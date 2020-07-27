Jimmy Durmaz kabul etmedi
Fatih Terim’in yeni sezon planlamasında kadroda düşünmediği isimler arasında yer alan Jimmy Durmaz ayrılığı düşünmüyor.
Yönetimin, kendisine kulüp bulması istediği oyunculardan birisi olan oyuncu, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve kalarak kendisini kanıtlamak istediğini bildirdi. 2 yıllık daha kontratı bulunan Jimmy Durmaz senede net 8 milyon TL kazanıyor.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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