Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Kaan Ayhan'a Zenit talip oldu

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezon için transfer harekatına başladı.

Birçok transferde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, milli stoper Kaan Ayhan'ın da peşine düşmüştü.

Fortuna Düsseldorf'un Bundesliga'dan düşmesinin ardından Kaan'ın transferi için atağa kalkan Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber geldi.

ZENIT KAAN'A TALİP OLDU

İtalyan basını, 25 yaşındaki stoper için Rus ekibi Zenit'in Alman kulübüne teklif yaptığını öne sürdü.

Zenit'in Fortuna Düsseldorf'a 10 milyon euro önerdiğini yazan İtalyanlar, Kaan'ın da transfere sıcak baktığını iddia etti.

Kaan Ayhan, geçtiğimiz sezon 34 maça çıkarken, 2 gol 3 asistlik katkı yaptı.