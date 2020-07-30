Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Kaan Ayhan'a Zenit talip oldu
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ve milli stoper Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için yarışan Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber geldi. İtalyan basını, Alman ekibi Fortuna Düsseldorf forması giyen başarılı savunma oyuncusu için Rus ekibi Zenit'in devreye girdiğini yazdı.
Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezon için transfer harekatına başladı.
Birçok transferde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, milli stoper Kaan Ayhan'ın da peşine düşmüştü.
Fortuna Düsseldorf'un Bundesliga'dan düşmesinin ardından Kaan'ın transferi için atağa kalkan Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber geldi.
ZENIT KAAN'A TALİP OLDU
İtalyan basını, 25 yaşındaki stoper için Rus ekibi Zenit'in Alman kulübüne teklif yaptığını öne sürdü.
Zenit'in Fortuna Düsseldorf'a 10 milyon euro önerdiğini yazan İtalyanlar, Kaan'ın da transfere sıcak baktığını iddia etti.
Kaan Ayhan, geçtiğimiz sezon 34 maça çıkarken, 2 gol 3 asistlik katkı yaptı.
- 30.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Kaan Ayhan'a Zenit talip oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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