Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Kaan Ayhan'a Zenit talip oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber! Kaan Ayhan...

ve 'ın gündemindeki 'a Zenit talip oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Kaan Ayhan'a Zenit talip oldu

'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren ve milli stoper 'ı kadrosuna katmak için yarışan ve 'a kötü haber geldi. İtalyan basını, Alman ekibi forması giyen başarılı savunma oyuncusu için Rus ekibi Zenit'in devreye girdiğini yazdı.

'de bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan ve , gelecek sezon için harekatına başladı.

Birçok transferde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, milli stoper 'ın da peşine düşmüştü.

'un Bundesliga'dan düşmesinin ardından Kaan'ın transferi için atağa kalkan Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber geldi.

ZENIT KAAN'A TALİP OLDU
İtalyan basını, 25 yaşındaki stoper için Rus ekibi Zenit'in Alman kulübüne teklif yaptığını öne sürdü.

Zenit'in Fortuna Düsseldorf'a 10 milyon euro önerdiğini yazan İtalyanlar, Kaan'ın da transfere sıcak baktığını iddia etti.

Kaan Ayhan, geçtiğimiz sezon 34 maça çıkarken, 2 gol 3 asistlik katkı yaptı.

  1. 30.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Kaan Ayhan'a Zenit talip oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA