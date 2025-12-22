Asensio Madrid'e geri mi dönüyor? İspanyol basınından flaş transfer iddiası

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Marco Asensio hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basınında yer alan o haberde, Asensio'nun yükselen performansının La Liga devlerinden o takımın dikkatini çektiği yazıldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 11:48
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Asensio, son olarak İkas Eyüpspor karşısında gösterdiği 1 gol ve 1 asistlik performansıyla sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.

Öte yandan Asensio hakkında İspanyol basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. La Liga'dan o takımın 29 yaşındaki ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

ASENSIO ATLETICO MADRID'İN GÜNDEMİNDE

İspanya La Liga'nın dev takımlarından Atletico Madrid'in uzun süredir Marco Asensio'yu transfer listesinde tuttuğu ancak istikrarsız performansı nedeniyle transferinden çekindiği, şimdi ise Fenerbahçe'de yükselen performansı sebebiyle başkent ekibinin Asensio'yu kadrosuna katmak konusunda istekli olduğu öğrenildi.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de Asensio'nun gelmesine sıcak baktığı öğrenildi. Haberde ayrıca Asensio'nun kafasında La Liga'ya dönme ihtimalini hep bulundurduğu ve Fenerbahçe'deki performansının iddialı bir projeye kapı açabileceğinin farkında olduğu yazıldı.

İŞTE O HABER

