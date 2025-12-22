CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Afrika Uluslar Kupası açılış maçında harika gol!

Afrika Uluslar Kupası açılış maçında harika gol!

Fas ile Komorlar arasında oynanan ve Fas'ın 2-0 kazandığı Afrika Uluslar Kupası açılış maçı harika bir gole sahne oldu. İşte o gol...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 12:41
Afrika Uluslar Kupası açılış maçında harika gol!

Afrika Uluslar Kupası açılış maçında Fas, Komorlar'ı 2-0 mağlup etti. Mücadelede atılan 2. gol ise gözlerin pasını sildi. Bir dönem ülkemizde Hatayspor forması da giymiş olan Ayoub Al Kaabi, 74. dakikada attığı rövaşata golü ile farkı 2'ye çıkardı ve maçın skorunu tayin etti.

İŞTE O GOL

