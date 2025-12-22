Afrika Uluslar Kupası açılış maçında harika gol!

Afrika Uluslar Kupası açılış maçında Fas, Komorlar'ı 2-0 mağlup etti. Mücadelede atılan 2. gol ise gözlerin pasını sildi. Bir dönem ülkemizde Hatayspor forması da giymiş olan Ayoub Al Kaabi, 74. dakikada attığı rövaşata golü ile farkı 2'ye çıkardı ve maçın skorunu tayin etti.
İŞTE O GOL
🏆 𝔸𝔽ℂ𝕆ℕ 𝟚𝟘𝟚𝟝 🏆 ⚽️ ⒼⓄⒶⓁ: The Atlas Lions have doubled their lead! 🇲🇦 2⃣➖0⃣ 🇰🇲 🚨 LIVE 📺 SABC 2 🌐 https://t.co/26PdrPrnVE#SABCSportFootball #TotalEnergiesAFCON2025 #ItsGameOnEverywhere pic.twitter.com/GK7gXuYwaV— SABC Sport (@SABC_Sport) December 21, 2025