CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Milli okçu Mete Gazoz yeni yılda yeni başarılara imza atacak!

Milli okçu Mete Gazoz yeni yılda yeni başarılara imza atacak!

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Mete Gazoz, 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na kadar performansını zirveye taşımayı hedefliyor. Milli okçu, genç sporculara tecrübelerini aktarıp Türk okçuluğunu üst seviyede tutmayı amaçlıyor. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 11:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli okçu Mete Gazoz yeni yılda yeni başarılara imza atacak!

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, "Hem fiziksel hem zihinsel güç hem de performans olarak yavaş yavaş yükleme yapıp 2028 yılına kadar en yükseğe çıkmak istiyorum. Hiç olmadığı kadar performansımı yükseğe çekmek istiyorum. 2028 yılında en iyi Mete Gazoz'u göreceğiz." dedi.

Milli takım ile Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde hazırlıklarını sürdüren Mete Gazoz, yaptığı açıklamada, 2025 yılının kendi açısından güzel geçtiğini söyledi.

Hedef yarışması olan Dünya Şampiyonası'nın en yüksek ortalamasına sahip olmasına rağmen madalya alamadığını hatırlatan Mete, geçen yıl dünya kupalarında madalya kazandıklarını, bazı yarışmalarda şanssızlık yaşasa da genel performansının iyi olduğunu kaydetti.

Mete Gazoz, yaşadığı şanssızlıkların kendisinde oluşturduğu motivasyonla 2026'ya hazırlık dönemini daha iyi geçirdiğini dile getirdi.

Sporda şansa her zaman ihtiyaç olduğunu ancak 2026 yılında elinden geldiği kadar turnuvaları şansa bırakmayacağını anlatan milli okçu, "Önümüzde Avrupa Şampiyonası ile Akdeniz oyunları var. Son Avrupa şampiyonu benim. Bu yıl inşallah yine şampiyon olarak bunu üst üste başaran ilk sporcu olmak istiyorum. Antalya'da düzenlenecek bu yarışmada seyirci desteğini de alarak takım halinde de Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"YENİ SPORCULARA ELİMDEN GELDİĞİ KADAR YARDIMCI OLUYORUM"

Los Angeles Olimpiyatları için 4 yıllık bir hazırlanma sürecinin olduğuna değinen Mete Gazoz, şöyle konuştu:

"Bu 4 yıllık süreçte Dünya şampiyonaları, kota yarışmaları, Avrupa şampiyonaları, Dünya kupaları ve Akdeniz oyunları gibi çok fazla önemli turnuvalar var. Olimpiyatların yanında hiçbirinin önemi kalmıyor aslında. Her yıl hedef yarışmalara göre hazırlanıyorum gibi görünüyor ama aslında bu 4 yıllık bir hazırlık süreci. Her şey çok güzel gidiyor. Hem fiziksel hem zihinsel hem de performans olarak yavaş yavaş yükleme yapıp 2028 yılına kadar en yükseğe çıkmak istiyorum. Hiç olmadığı kadar performansımı yükseğe çekmek istiyorum. 2028 yılında en iyi Mete Gazoz'u göreceğiz."

Mete Gazoz, milli takımda genç sporcuları görmekten dolayı mutlu olduğuna dikkati çekerek, "Bu sporcuların beni zorlamaya, geçmeye çalışmaları Türk Milli Takımı adına çok güzel bir şey. Türk okçuluğu her zaman zirvede kalabileceğini alttan sporcular yetiştirerek gösteriyor. Bu miras işi. Yeni sporculara elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum, tecrübelerimi paylaşıyorum. Genç sporcuların beni geçebileceklerini düşünmeleri lazım. Beni geçmek demek bu dünyadaki herkesi geçebilecekleri anlamına geliyor. Çünkü dünyada benden daha fazla her şeyi kazanan kimse yok. Genç sporculara bunun öz güvenini vermeye çalışıyorum. Onlar beni geçmeye çalıştıkça ben de kendimi daha fazla geliştirmek, fazla antrenman yapmam gerektiğini düşünüyorum. Böylece bütün takım yükselmiş oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Hollanda basını duyurdu! F.Bahçe ve Taylor...
G.Saray'dan flaş Lemina kararı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy'un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu
Çakar'dan Torreira pozisyonu hakkında çarpıcı yorum!
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kobal kardeşler Balkan’da madalya aldı! Kobal kardeşler Balkan’da madalya aldı! 11:16
Güney Afrika-Angola maçı ne zaman? Güney Afrika-Angola maçı ne zaman? 11:07
Beşiktaş'tan Inter'in yıldızına kanca! Beşiktaş'tan Inter'in yıldızına kanca! 11:05
Sezen Sude Karaboğa boksta Türkiye şampiyonu! Sezen Sude Karaboğa boksta Türkiye şampiyonu! 11:05
ENKA Tenis Ligi’nde şampiyon! ENKA Tenis Ligi’nde şampiyon! 10:51
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 10:51
Daha Eski
Alperen'in 28 sayısı Rockets'a yetmedi! Alperen'in 28 sayısı Rockets'a yetmedi! 10:45
Mali-Zambiya maçı ne zaman? Mali-Zambiya maçı ne zaman? 10:44
G.Saray'dan flaş Lemina kararı! G.Saray'dan flaş Lemina kararı! 10:39
Beşiktaş GAİN, NINERS Chemnitz deplasmanında! Beşiktaş GAİN, NINERS Chemnitz deplasmanında! 10:27
Hollanda basını duyurdu! F.Bahçe ve Taylor... Hollanda basını duyurdu! F.Bahçe ve Taylor... 10:25
Furkan Akar ve Denis Örs'ün madalya hedefi! Furkan Akar ve Denis Örs'ün madalya hedefi! 10:20