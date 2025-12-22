Milli okçu Mete Gazoz yeni yılda yeni başarılara imza atacak!

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, "Hem fiziksel hem zihinsel güç hem de performans olarak yavaş yavaş yükleme yapıp 2028 yılına kadar en yükseğe çıkmak istiyorum. Hiç olmadığı kadar performansımı yükseğe çekmek istiyorum. 2028 yılında en iyi Mete Gazoz'u göreceğiz." dedi.

Milli takım ile Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde hazırlıklarını sürdüren Mete Gazoz, yaptığı açıklamada, 2025 yılının kendi açısından güzel geçtiğini söyledi.

Hedef yarışması olan Dünya Şampiyonası'nın en yüksek ortalamasına sahip olmasına rağmen madalya alamadığını hatırlatan Mete, geçen yıl dünya kupalarında madalya kazandıklarını, bazı yarışmalarda şanssızlık yaşasa da genel performansının iyi olduğunu kaydetti.

Mete Gazoz, yaşadığı şanssızlıkların kendisinde oluşturduğu motivasyonla 2026'ya hazırlık dönemini daha iyi geçirdiğini dile getirdi.

Sporda şansa her zaman ihtiyaç olduğunu ancak 2026 yılında elinden geldiği kadar turnuvaları şansa bırakmayacağını anlatan milli okçu, "Önümüzde Avrupa Şampiyonası ile Akdeniz oyunları var. Son Avrupa şampiyonu benim. Bu yıl inşallah yine şampiyon olarak bunu üst üste başaran ilk sporcu olmak istiyorum. Antalya'da düzenlenecek bu yarışmada seyirci desteğini de alarak takım halinde de Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"YENİ SPORCULARA ELİMDEN GELDİĞİ KADAR YARDIMCI OLUYORUM"

Los Angeles Olimpiyatları için 4 yıllık bir hazırlanma sürecinin olduğuna değinen Mete Gazoz, şöyle konuştu:

"Bu 4 yıllık süreçte Dünya şampiyonaları, kota yarışmaları, Avrupa şampiyonaları, Dünya kupaları ve Akdeniz oyunları gibi çok fazla önemli turnuvalar var. Olimpiyatların yanında hiçbirinin önemi kalmıyor aslında. Her yıl hedef yarışmalara göre hazırlanıyorum gibi görünüyor ama aslında bu 4 yıllık bir hazırlık süreci. Her şey çok güzel gidiyor. Hem fiziksel hem zihinsel hem de performans olarak yavaş yavaş yükleme yapıp 2028 yılına kadar en yükseğe çıkmak istiyorum. Hiç olmadığı kadar performansımı yükseğe çekmek istiyorum. 2028 yılında en iyi Mete Gazoz'u göreceğiz."

Mete Gazoz, milli takımda genç sporcuları görmekten dolayı mutlu olduğuna dikkati çekerek, "Bu sporcuların beni zorlamaya, geçmeye çalışmaları Türk Milli Takımı adına çok güzel bir şey. Türk okçuluğu her zaman zirvede kalabileceğini alttan sporcular yetiştirerek gösteriyor. Bu miras işi. Yeni sporculara elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum, tecrübelerimi paylaşıyorum. Genç sporcuların beni geçebileceklerini düşünmeleri lazım. Beni geçmek demek bu dünyadaki herkesi geçebilecekleri anlamına geliyor. Çünkü dünyada benden daha fazla her şeyi kazanan kimse yok. Genç sporculara bunun öz güvenini vermeye çalışıyorum. Onlar beni geçmeye çalıştıkça ben de kendimi daha fazla geliştirmek, fazla antrenman yapmam gerektiğini düşünüyorum. Böylece bütün takım yükselmiş oluyor." değerlendirmesini yaptı.