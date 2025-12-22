Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda NINERS Chemnitz ile karşılaşacak!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 12. haftasında 23 Aralık'ta Alman ekibi NINERS Chemnitz'e konuk olacak. Messe Chemnitz Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, kupada oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı ve 2. sırada haftaya başladı. Almanya temsilcisi ise çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle averajla 6. basamakta kendine yer buldu.

Siyah-beyazlılar, grupta oynadığı son maçta konuk olduğu London Lions'a uzatmalarda 98-96 mağlup olmuştu.