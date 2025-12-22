CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda NINERS Chemnitz ile karşılaşacak!

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda NINERS Chemnitz ile karşılaşacak!

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası B Grubu 12. haftasında 23 Aralık’ta Alman ekibi NINERS Chemnitz’e konuk olacak. Siyah-beyazlılar, averajla 2. sırada yer alıyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 10:27
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda NINERS Chemnitz ile karşılaşacak!

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 12. haftasında 23 Aralık'ta Alman ekibi NINERS Chemnitz'e konuk olacak. Messe Chemnitz Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, kupada oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı ve 2. sırada haftaya başladı. Almanya temsilcisi ise çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle averajla 6. basamakta kendine yer buldu.

Siyah-beyazlılar, grupta oynadığı son maçta konuk olduğu London Lions'a uzatmalarda 98-96 mağlup olmuştu.

