CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde LDLC ASVEL ile karşılaşacak!

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde LDLC ASVEL ile karşılaşacak!

Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nin 18. haftasında 23 Aralık’ta deplasmanda LDLC ASVEL ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 09:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde LDLC ASVEL ile karşılaşacak!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 18. haftasında 23 Aralık'ta deplasmanda Fransa temsilcisi LDLC ASVEL ile mücadele edecek. LDLC Arena'daki mücadelede, hava atışı TSİ 22.45'te yapılacak.

Avrupa Ligi'ndeki 17 maçın 6'sını kazanan, 11'ini kaybeden lacivert-beyazlı ekip, haftaya averajla 16. sırada girdi. Fransız ekibi, 17 karşılaşmada 4 galibiyet, 13 yenilgiyle ligde 20. ve son basamakta yer alıyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 15. RANDEVU

LDLC ASVEL ile Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 15. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda iki takım arasında Kasım 2003 yılından bu yana oynanan 14 karşılaşmanın 10'unu lacivert-beyazlı takım, 4'ünü Fransız ekibi kazandı.

Anadolu Efes, rakibiyle oynadığı son 3 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

AVRUPA KUPALARINDA 893. RANDEVU

Anadolu Efes, Dubai Basketbol karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 893. kez parkeye çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 892 karşılaşmada 500 galibiyet, 392 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 645. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 644 müsabakanın 343'ünü kazanırken 301'inde sahadan yenik ayrıldı.

Çakar'dan Torreira pozisyonu hakkında çarpıcı yorum!
"2 yıl daha Galatasaray'da"
DİĞER
Joey Veerman imzaya geliyor! Fenerbahçe'de ilk transfer tamam...
Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy'un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu
F.Bahçe'den Almanya’ya stoper çıkarması!
F.Bahçe'den Lookman için çılgın teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"2 yıl daha Galatasaray'da" "2 yıl daha Galatasaray'da" 08:43
Bodrum FK-Amed SK maçı detayları Bodrum FK-Amed SK maçı detayları 08:39
Başakşehir-Gaziantep FK maçı detayları Başakşehir-Gaziantep FK maçı detayları 07:57
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! 07:10
Osimhen’den flaş G.Saray mesajı! Osimhen’den flaş G.Saray mesajı! 00:54
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..." Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..." 00:54
Daha Eski
G.Saray'dan net galibiyet! G.Saray'dan net galibiyet! 00:54
Icardi G.Saray tarihine geçti! Icardi G.Saray tarihine geçti! 00:54
G.Saray liderliği geri aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu G.Saray liderliği geri aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu 00:54
Göztepe evinde Samsun'a şans tanımadı! Göztepe evinde Samsun'a şans tanımadı! 00:54
Torreira’dan kötü haber! Torreira’dan kötü haber! 00:54
Sörloth sorusuna Simeone’den yanıt! Sörloth sorusuna Simeone’den yanıt! 00:54