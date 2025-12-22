CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık’ta Beşiktaş ile derbide karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, 9 eksiğe rağmen namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 09:31 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 09:32
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık'ta derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasında dahil oldu. Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK

Fenerbahçe, derbi mücadelesine 9 eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE 4 OYUNCU BEŞİKTAŞ'A KARŞI İLK KEZ

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.

Kaleci Tarık Çetin'in yanı sıra genç isimler Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartuğ Elmaz, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki muhtemel 11'i şöyle:

Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.

Çakar'dan Torreira pozisyonu hakkında çarpıcı yorum!
