Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki derbide Fenerbahçe’ye konuk olacak!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık’ta deplasmanda Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, 5 eksikle çıkacağı mücadelede kupaya galibiyetle başlamak istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 09:52 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 09:55
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki derbide Fenerbahçe’ye konuk olacak!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık'ta Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak derbi saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Kupası'nı daha önce 11 kez müzesine götüren siyah-beyazlılar, organizasyona grup aşamasında dahil oldu. Beşiktaş, derbide kazanarak kupada grup aşamasına 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Fenerbahçe ile ligde oynadığı derbide 2-0 öne geçmesine karşın, 3-2 mağlup olmuştu.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncu, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.

SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ

Beşiktaş, oynadığı son 6 maçta mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikten sonra oynadığı 6 karşılaşmada 3'er galibiyet ve beraberlik aldı.

Bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor'u yenen Beşiktaş, beraberliği ise Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında bozamadı.

Kupanın ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak siyah-beyazlılar, derbide bu ünvanını sürdürmenin peşinde.

SİYAH-BEYAZLI TAKIMDA 6 OYUNCUNUN DERBİ HEYECANI

Beşiktaş'ta 6 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giyecek.

Siyah-beyazlılarda Tiago Djalo, David Jurasek ve Taylan Bulut'un yanı sıra altyapıdan yetişen Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ile Devrim Şahin, görev almaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.

LİGDEKİ RANDEVUYU KAYBETTİ

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile sahasında oynadığı derbiden mağlup ayrıldı. Ligin 11. haftasında konuk ettiği sarı-lacivertli takım karşısında 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesinin ardından rakibinin gollerine engel olamadı ve 3-2 kaybetti.

Aynı maçta teknik direktör Sergen Yalçın da hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilmişti.

