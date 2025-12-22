Beşiktaş'tan Inter'in yıldızına kanca! Transferin önünde 2 engel mevcut

Beşiktaş, ara transfer döneminde önceliği sol bek, stoper, orta saha ve kaleye verecek. Ayrıca hücuma kalite katabilecek futbolcu arayışı da sürüyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden birisi de Inter forması giyen Luis Henrique. Ancak Kartal'ın bu hedefine ulaşması zor görünüyor. Çünkü yedek kalmaktan şikâyetçi olan Brezilyalı, Dumfries'in sakatlanmasıyla peş peşe 11'de yer aldı.

15 MAÇTA OYNADI, 1 ASİST YAPABİLDİ

Sabah'ın haberine göre bir diğer zorluk ise oyuncu için 20-25 milyon Euro bandında bonservis bedeli. Kartal'ın Henrique ile ilgili durumu yakından takip ettiği öğrenildi. Yönetim ve teknik ekibin izleyip beğendiği, alınabilmesi halinde takım için çok iyi olacağı düşünülen yıldız futbolcu, hem sağ hem sol kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon Inter formasıyla 15 kez sahaya çıkıp 8 defa ilk 11'de şans bulan Henrique, 690 dakika sahada kalırken 1 asist yapabildi.