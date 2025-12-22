CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Inter'in yıldızına kanca! Transferin önünde 2 engel mevcut

Beşiktaş'tan Inter'in yıldızına kanca! Transferin önünde 2 engel mevcut

Beşiktaş'ta ara transfer dönemine az bir zaman kala önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah-beyazlılar hücum bölgesine takviye yapmayı planlarken gündemine ise Inter'de forma giyen o ismi aldı. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 11:05
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Inter'in yıldızına kanca! Transferin önünde 2 engel mevcut

Beşiktaş, ara transfer döneminde önceliği sol bek, stoper, orta saha ve kaleye verecek. Ayrıca hücuma kalite katabilecek futbolcu arayışı da sürüyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden birisi de Inter forması giyen Luis Henrique. Ancak Kartal'ın bu hedefine ulaşması zor görünüyor. Çünkü yedek kalmaktan şikâyetçi olan Brezilyalı, Dumfries'in sakatlanmasıyla peş peşe 11'de yer aldı.

15 MAÇTA OYNADI, 1 ASİST YAPABİLDİ

Sabah'ın haberine göre bir diğer zorluk ise oyuncu için 20-25 milyon Euro bandında bonservis bedeli. Kartal'ın Henrique ile ilgili durumu yakından takip ettiği öğrenildi. Yönetim ve teknik ekibin izleyip beğendiği, alınabilmesi halinde takım için çok iyi olacağı düşünülen yıldız futbolcu, hem sağ hem sol kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon Inter formasıyla 15 kez sahaya çıkıp 8 defa ilk 11'de şans bulan Henrique, 690 dakika sahada kalırken 1 asist yapabildi.

REKLAM - MUUD
G.Saray'dan flaş Lemina kararı!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy'un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu
Çakar'dan Torreira pozisyonu hakkında çarpıcı yorum!
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 10:51
Alperen'in 28 sayısı Rockets'a yetmedi! Alperen'in 28 sayısı Rockets'a yetmedi! 10:45
Mali-Zambiya maçı ne zaman? Mali-Zambiya maçı ne zaman? 10:44
G.Saray'dan flaş Lemina kararı! G.Saray'dan flaş Lemina kararı! 10:39
Beşiktaş GAİN, NINERS Chemnitz deplasmanında! Beşiktaş GAİN, NINERS Chemnitz deplasmanında! 10:27
Hollanda basını duyurdu! F.Bahçe ve Taylor... Hollanda basını duyurdu! F.Bahçe ve Taylor... 10:25
Daha Eski
Furkan Akar ve Denis Örs'ün madalya hedefi! Furkan Akar ve Denis Örs'ün madalya hedefi! 10:20
Fenerbahçe Beko'da Barcelona mesaisi! Fenerbahçe Beko'da Barcelona mesaisi! 10:07
Beşiktaş'ta derbi mesaisi! Beşiktaş'ta derbi mesaisi! 09:52
Icardi'den Hagi'ye rekor mesajı! Icardi'den Hagi'ye rekor mesajı! 09:40
Napoli-Bologna maçı detayları Napoli-Bologna maçı detayları 09:37
Fenerbahçe'nin derbide muhtemel 11'i! Fenerbahçe'nin derbide muhtemel 11'i! 09:30