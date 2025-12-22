CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Barcelona'yı konuk edecek!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Barcelona'yı konuk edecek!

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi 18. haftasında 23 Aralık’ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Barcelona’yı ağırlayacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 10:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Barcelona'yı konuk edecek!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 18. haftasında 23 Aralık'ta İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe, ligde averajla 5. sırada yer alıyor.

Barcelona ise çıktığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 mağlubiyetin ardından averajla 2. sırada zirvenin ortağı konumunda bulunuyor. Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde son olarak İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 87-72 yendi.

Ligde geçen sezon oynanan iki maçta Fenerbahçe, deplasmanda 90-63, İstanbul'da ise 83-75 sahadan mağlup ayrılmıştı.

Hollanda basını duyurdu! F.Bahçe ve Taylor...
G.Saray'dan flaş Lemina kararı!
DİĞER
Ahmet Çakar'dan Lucas Torreira'nın pozisyonu için olay yorum! "2. sarıyı verip..."
Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy'un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu
Çakar'dan Torreira pozisyonu hakkında çarpıcı yorum!
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen'in 28 sayısı Rockets'a yetmedi! Alperen'in 28 sayısı Rockets'a yetmedi! 10:45
Mali-Zambiya maçı ne zaman? Mali-Zambiya maçı ne zaman? 10:44
G.Saray'dan flaş Lemina kararı! G.Saray'dan flaş Lemina kararı! 10:39
Beşiktaş GAİN, NINERS Chemnitz deplasmanında! Beşiktaş GAİN, NINERS Chemnitz deplasmanında! 10:27
Hollanda basını duyurdu! F.Bahçe ve Taylor... Hollanda basını duyurdu! F.Bahçe ve Taylor... 10:25
Furkan Akar ve Denis Örs'ün madalya hedefi! Furkan Akar ve Denis Örs'ün madalya hedefi! 10:20
Daha Eski
Fenerbahçe Beko'da Barcelona mesaisi! Fenerbahçe Beko'da Barcelona mesaisi! 10:07
Beşiktaş'ta derbi mesaisi! Beşiktaş'ta derbi mesaisi! 09:52
Icardi'den Hagi'ye rekor mesajı! Icardi'den Hagi'ye rekor mesajı! 09:40
Napoli-Bologna maçı detayları Napoli-Bologna maçı detayları 09:37
Fenerbahçe'nin derbide muhtemel 11'i! Fenerbahçe'nin derbide muhtemel 11'i! 09:30
Athletic Bilbao-Espanyol maçı ne zaman? Athletic Bilbao-Espanyol maçı ne zaman? 09:19